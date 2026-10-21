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Axios: каждый третий руководитель в США доверяет ИИ больше себя

Axios: каждый третий руководитель в США доверяет ИИ больше себя - 21.10.2026, ПРАЙМ

Axios: каждый третий руководитель в США доверяет ИИ больше себя

Каждый третий руководитель компании в США доверяют искусственному интеллекту больше, чем собственным суждениям, при этом среди рядовых сотрудников такие... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T14:38+0300

2026-10-21T14:38+0300

2026-10-21T14:38+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Каждый третий руководитель компании в США доверяют искусственному интеллекту больше, чем собственным суждениям, при этом среди рядовых сотрудников такие встречаются вдвое реже, сообщает портал Axios со ссылкой на опрос занимающейся исследованиями и медиа в сфере труда компании Charter. "Из руководителей 32,8% заявили, что доверяют искусственному интеллекту больше, чем собственным суждениям, согласно опросу Charter", - передает портал. Еще выше значение оказалось среди менеджеров среднего звена - 34,8%. При этом среди рядовых сотрудников этот показатель составил 16,3%. Аналитики Charter связывают эту разницу с так называемой "когнитивной разгрузкой" - использованием техники для сокращения умственных усилий. Руководители, несмотря на больший профессиональный опыт, прибегают к ней активнее остальных, отмечают авторы исследования. Большинство руководителей испытывает сильное давление из-за необходимости очень быстро знать ответы на множество вопросов, и искусственный интеллект может помочь с этим по крайней мере быстро, объяснили исследователи. Опрос проводился в августе среди 5 тысяч офисных работников в США из компаний численностью не менее 100 человек, которые используют искусственный интеллект в работе, уточняет Axios. В выборку вошли 2952 рядовых сотрудника, 1547 менеджеров и 503 руководителя, включая вице-президентов, владельцев и основателей компаний. При этом исследование фиксировало только заявленный уровень доверия к искусственному интеллекту и не проверяло, действительно ли руководители следуют его рекомендациям при принятии важных решений. В целом 42,7% пользователей искусственного интеллекта заявили, что технология улучшила как их работу, так и личную жизнь. Одновременно сотрудники отмечали опасения по поводу возможной потери работы, отмечает Axios. Чем лучше они осваивают искусственный интеллект, тем сильнее понимают, как много задач можно выполнять без их участия.

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технологии, мировая экономика, сша