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Axios: каждый третий руководитель в США доверяет ИИ больше себя - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Axios: каждый третий руководитель в США доверяет ИИ больше себя
Axios: каждый третий руководитель в США доверяет ИИ больше себя - 21.10.2026, ПРАЙМ
Axios: каждый третий руководитель в США доверяет ИИ больше себя
Каждый третий руководитель компании в США доверяют искусственному интеллекту больше, чем собственным суждениям, при этом среди рядовых сотрудников такие... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T14:38+0300
2026-10-21T14:38+0300
технологии
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Каждый третий руководитель компании в США доверяют искусственному интеллекту больше, чем собственным суждениям, при этом среди рядовых сотрудников такие встречаются вдвое реже, сообщает портал Axios со ссылкой на опрос занимающейся исследованиями и медиа в сфере труда компании Charter. "Из руководителей 32,8% заявили, что доверяют искусственному интеллекту больше, чем собственным суждениям, согласно опросу Charter", - передает портал. Еще выше значение оказалось среди менеджеров среднего звена - 34,8%. При этом среди рядовых сотрудников этот показатель составил 16,3%. Аналитики Charter связывают эту разницу с так называемой "когнитивной разгрузкой" - использованием техники для сокращения умственных усилий. Руководители, несмотря на больший профессиональный опыт, прибегают к ней активнее остальных, отмечают авторы исследования. Большинство руководителей испытывает сильное давление из-за необходимости очень быстро знать ответы на множество вопросов, и искусственный интеллект может помочь с этим по крайней мере быстро, объяснили исследователи. Опрос проводился в августе среди 5 тысяч офисных работников в США из компаний численностью не менее 100 человек, которые используют искусственный интеллект в работе, уточняет Axios. В выборку вошли 2952 рядовых сотрудника, 1547 менеджеров и 503 руководителя, включая вице-президентов, владельцев и основателей компаний. При этом исследование фиксировало только заявленный уровень доверия к искусственному интеллекту и не проверяло, действительно ли руководители следуют его рекомендациям при принятии важных решений. В целом 42,7% пользователей искусственного интеллекта заявили, что технология улучшила как их работу, так и личную жизнь. Одновременно сотрудники отмечали опасения по поводу возможной потери работы, отмечает Axios. Чем лучше они осваивают искусственный интеллект, тем сильнее понимают, как много задач можно выполнять без их участия.
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технологии, мировая экономика, сша
Технологии, Мировая экономика, США
14:38 21.10.2026
 
Axios: каждый третий руководитель в США доверяет ИИ больше себя

Axios: каждый третий руководитель в США доверяет ИИ больше, чем своим суждениям

© Public domain/salamahdraИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Public domain/salamahdra
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Каждый третий руководитель компании в США доверяют искусственному интеллекту больше, чем собственным суждениям, при этом среди рядовых сотрудников такие встречаются вдвое реже, сообщает портал Axios со ссылкой на опрос занимающейся исследованиями и медиа в сфере труда компании Charter.
"Из руководителей 32,8% заявили, что доверяют искусственному интеллекту больше, чем собственным суждениям, согласно опросу Charter", - передает портал.
Еще выше значение оказалось среди менеджеров среднего звена - 34,8%.
При этом среди рядовых сотрудников этот показатель составил 16,3%.
Аналитики Charter связывают эту разницу с так называемой "когнитивной разгрузкой" - использованием техники для сокращения умственных усилий. Руководители, несмотря на больший профессиональный опыт, прибегают к ней активнее остальных, отмечают авторы исследования.
Большинство руководителей испытывает сильное давление из-за необходимости очень быстро знать ответы на множество вопросов, и искусственный интеллект может помочь с этим по крайней мере быстро, объяснили исследователи.
Опрос проводился в августе среди 5 тысяч офисных работников в США из компаний численностью не менее 100 человек, которые используют искусственный интеллект в работе, уточняет Axios. В выборку вошли 2952 рядовых сотрудника, 1547 менеджеров и 503 руководителя, включая вице-президентов, владельцев и основателей компаний.
При этом исследование фиксировало только заявленный уровень доверия к искусственному интеллекту и не проверяло, действительно ли руководители следуют его рекомендациям при принятии важных решений.
В целом 42,7% пользователей искусственного интеллекта заявили, что технология улучшила как их работу, так и личную жизнь. Одновременно сотрудники отмечали опасения по поводу возможной потери работы, отмечает Axios. Чем лучше они осваивают искусственный интеллект, тем сильнее понимают, как много задач можно выполнять без их участия.
 
ТехнологииМировая экономикаСША
 
 
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