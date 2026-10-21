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Банк России расширил тарифный коридор в сфере страхования опасных объектов - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Банк России расширил тарифный коридор в сфере страхования опасных объектов
Банк России расширил тарифный коридор в сфере страхования опасных объектов - 21.10.2026, ПРАЙМ
Банк России расширил тарифный коридор в сфере страхования опасных объектов
Банк России расширил тарифный коридор в сфере страхования ответственности владельцев опасных объектов, новые тарифы начнут применяться с 1 ноября, сообщается на | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T12:59+0300
2026-10-21T12:59+0300
финансы
россия
банк россии
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Банк России расширил тарифный коридор в сфере страхования ответственности владельцев опасных объектов, новые тарифы начнут применяться с 1 ноября, сообщается на сайте регулятора. "Страхование ответственности владельцев опасных объектов: расширение тарифного коридора. Банк России установил новые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии. Они начнут применяться с 1 ноября 2026 года", - говорится в сообщении. Новые тарифы точнее отражают уровень риска возникновения аварии на объекте, а также учитывают динамику сборов и выплат последних лет, поясняет ЦБ РФ. Отмечается, что, в частности, для производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под давлением, предприятий нефтехимической и горнодобывающей промышленности, гидротехнических сооружений и шахт нижняя граница тарифного коридора снижена на 25%. Кроме того, на 50% понижена нижняя граница для предприятий нефтегазодобывающего комплекса и металлургической промышленности, объектов, связанных с взрывчатыми веществами, и кранов. А для остальных видов опасных объектов снижение еще более существенное – на 75%. "Изменение верхней границы тарифного коридора предусмотрено только для некоторых опасных производственных объектов с использованием работающего под давлением оборудования – повышение составляет 25%", - подытожили в ЦБ.
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
12:59 21.10.2026
 
Банк России расширил тарифный коридор в сфере страхования опасных объектов

ЦБ расширил тарифный коридор по страхованию ответственности владельцев опасных объектов

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Банк России расширил тарифный коридор в сфере страхования ответственности владельцев опасных объектов, новые тарифы начнут применяться с 1 ноября, сообщается на сайте регулятора.
"Страхование ответственности владельцев опасных объектов: расширение тарифного коридора. Банк России установил новые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии. Они начнут применяться с 1 ноября 2026 года", - говорится в сообщении.
Новые тарифы точнее отражают уровень риска возникновения аварии на объекте, а также учитывают динамику сборов и выплат последних лет, поясняет ЦБ РФ.
Отмечается, что, в частности, для производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под давлением, предприятий нефтехимической и горнодобывающей промышленности, гидротехнических сооружений и шахт нижняя граница тарифного коридора снижена на 25%.
Кроме того, на 50% понижена нижняя граница для предприятий нефтегазодобывающего комплекса и металлургической промышленности, объектов, связанных с взрывчатыми веществами, и кранов. А для остальных видов опасных объектов снижение еще более существенное – на 75%.
"Изменение верхней границы тарифного коридора предусмотрено только для некоторых опасных производственных объектов с использованием работающего под давлением оборудования – повышение составляет 25%", - подытожили в ЦБ.
 
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