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Банк России расширил тарифный коридор в сфере страхования опасных объектов

Банк России расширил тарифный коридор в сфере страхования опасных объектов - 21.10.2026, ПРАЙМ

Банк России расширил тарифный коридор в сфере страхования опасных объектов

Банк России расширил тарифный коридор в сфере страхования ответственности владельцев опасных объектов, новые тарифы начнут применяться с 1 ноября, сообщается на | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T12:59+0300

2026-10-21T12:59+0300

2026-10-21T12:59+0300

финансы

россия

банк россии

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Банк России расширил тарифный коридор в сфере страхования ответственности владельцев опасных объектов, новые тарифы начнут применяться с 1 ноября, сообщается на сайте регулятора. "Страхование ответственности владельцев опасных объектов: расширение тарифного коридора. Банк России установил новые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии. Они начнут применяться с 1 ноября 2026 года", - говорится в сообщении. Новые тарифы точнее отражают уровень риска возникновения аварии на объекте, а также учитывают динамику сборов и выплат последних лет, поясняет ЦБ РФ. Отмечается, что, в частности, для производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под давлением, предприятий нефтехимической и горнодобывающей промышленности, гидротехнических сооружений и шахт нижняя граница тарифного коридора снижена на 25%. Кроме того, на 50% понижена нижняя граница для предприятий нефтегазодобывающего комплекса и металлургической промышленности, объектов, связанных с взрывчатыми веществами, и кранов. А для остальных видов опасных объектов снижение еще более существенное – на 75%. "Изменение верхней границы тарифного коридора предусмотрено только для некоторых опасных производственных объектов с использованием работающего под давлением оборудования – повышение составляет 25%", - подытожили в ЦБ.

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финансы, россия, банк россии