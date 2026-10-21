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Биржи Европы преимущественно растут на новостях из Европы

Биржи Европы преимущественно растут на новостях из Европы - 21.10.2026, ПРАЙМ

Биржи Европы преимущественно растут на новостях из Европы

Основные фондовые индексы Европы преимущественно поднимаются в среду после выхода финансовой отчетности европейских компаний, свидетельствуют данные торгов. | 21.10.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно поднимаются в среду после выхода финансовой отчетности европейских компаний, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.02 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,08% относительно предыдущего закрытия, до 10 724,24 пункта, французский CAC 40 - рос на 0,34%, до 7 865,3 пункта, немецкий DAX - поднимался на 0,15%, до 25 341,89 пункта. Инвесторы оценивают опубликованные финансовые показатели европейских компаний. Так, акции французской компании розничной торговли Carrefour падают в цене на 14,05% после изменения финансового прогноза, вызванного беспорядками в стране. В своем финансовом отчете компания указала на ухудшение социальной обстановки и ситуации с безопасностью, что может негативно сказаться на потребительской динамике и операционных условиях во Франции. Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas представил предварительные данные за третий квартал, согласно которым выручка компании поднялась на 9%, до рекордных 7,252 миллиона евро, теперь компания прогнозирует рост годовой выручки в пределах 9-10%. Стоимость бумаг Adidas поднимается на 1,63%. Бумаги итальянского производителя очков и оптического оборудования EssilorLuxottica дорожают примерно на 14%. Бумаги компании подорожали на 2,4%. Выручка компании за третий квартал выросла на 9% в годовом выражении, до 7,486 миллиарда евро, что оказалось выше ожиданий аналитиков в 7,36 миллиарда, оценку которых приводит агентство Рейтер. В среду также были обнародованы данные по инфляции в Великобритании. Годовой показатель в сентябре увеличился до максимального значения с октября 2025 года - до 3,5% с 3,1% в августе. Аналитики оценивают годовую инфляцию в 3,4%. "Британия сталкивается с настоящим штормом давления импортируемой инфляции", - прокомментировал данные по британской экономике глава отдела глобальной экономики Schroders Дэвид Риз (David Rees), его слова передает агентство Блумберг.

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рынок, торги, индексы, европа, франция, великобритания, adidas, dax