Биткоин устоял и растет

МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Биткоин торгуется на уровне 83 400 долларов. Прошлую неделю цена находилась в коридоре 79 800–84 350 долларов, и после отскока от 79 800 долларов покупатели вернули большую часть потерь.Понедельник закрылся в минусе, во вторник BTC прибавил 1,33% и добрался до 83439 долларов, но выше не пошел. Внутри канала идет обычная работа: кто-то фиксирует прибыль, кто-то набирает позиции. Капитализация рынка подросла до 2,878 триллиона долларов, доля BTC — 57,7%, эфира — 10,4%. Индекс страха и жадности поднялся до 64.Главная история недели — не цена, а ETF. 19 октября приток составил 526,7 миллиона долларов, 20 октября — 23,2 миллиона долларов. Спрос никуда не делся, фонды продолжают тянуть биткоин вверх. Плюс корпоративные игроки не спят: Strategy Майкла Сэйлора методично докупает BTC, для них текущие уровни — точка входа, а не повод для паники. В октябре Strategy докупила 851 BTC и сейчас у компании 848 517 BTC.Преимущества пока на стороне покупателей, хотя давление все еще чувствуется. Ключевой уровень — 83 600 долларов. Пробьем и закрепимся — открывается дорога к 84750 долларам, а дальше к 87 000 долларам. Не пробьем — так и будем болтаться в канале, и тогда 79 800–80 000 долларов снова станут тем фундаментом, на котором держится вся конструкция. Сценарий на рост не изменился: сначала рост до 94 000 долларов, потом длительная коррекция до конца года, и уже после нее — заход на 100 000 долларов.ETH торгуется около 2450 долларов и выглядит слабее биткоина — модель для роста пока не сформировалась. Цена падала до 2318 долларов, так что сейчас главное — восстановить скорость для роста. Первая задача — пройти 2500 долларов, тогда откроется дорога к 2600 долларам. Но по-настоящему важно закрепиться выше 2600 долларов. Вот тогда покупатели начнут заходить в эфир активнее.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Биткоин торгуется на уровне 83 400 долларов. Прошлую неделю цена находилась в коридоре 79 800–84 350 долларов, и после отскока от 79 800 долларов покупатели вернули большую часть потерь.
Понедельник закрылся в минусе, во вторник BTC прибавил 1,33% и добрался до 83439 долларов, но выше не пошел. Внутри канала идет обычная работа: кто-то фиксирует прибыль, кто-то набирает позиции. Капитализация рынка подросла до 2,878 триллиона долларов, доля BTC — 57,7%, эфира — 10,4%. Индекс страха и жадности поднялся до 64.
Главная история недели — не цена, а ETF. 19 октября приток составил 526,7 миллиона долларов, 20 октября — 23,2 миллиона долларов. Спрос никуда не делся, фонды продолжают тянуть биткоин вверх. Плюс корпоративные игроки не спят: Strategy Майкла Сэйлора методично докупает BTC, для них текущие уровни — точка входа, а не повод для паники. В октябре Strategy докупила 851 BTC и сейчас у компании 848 517 BTC.
Преимущества пока на стороне покупателей, хотя давление все еще чувствуется. Ключевой уровень — 83 600 долларов. Пробьем и закрепимся — открывается дорога к 84750 долларам, а дальше к 87 000 долларам. Не пробьем — так и будем болтаться в канале, и тогда 79 800–80 000 долларов снова станут тем фундаментом, на котором держится вся конструкция. Сценарий на рост не изменился: сначала рост до 94 000 долларов, потом длительная коррекция до конца года, и уже после нее — заход на 100 000 долларов.
ETH торгуется около 2450 долларов и выглядит слабее биткоина — модель для роста пока не сформировалась. Цена падала до 2318 долларов, так что сейчас главное — восстановить скорость для роста. Первая задача — пройти 2500 долларов, тогда откроется дорога к 2600 долларам. Но по-настоящему важно закрепиться выше 2600 долларов. Вот тогда покупатели начнут заходить в эфир активнее.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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