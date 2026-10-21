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Биткоин устоял и растет - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Биткоин устоял и растет
Биткоин устоял и растет - 21.10.2026, ПРАЙМ
Биткоин устоял и растет
Биткоин торгуется на уровне 83 400 долларов. Прошлую неделю цена находилась в коридоре 79 800–84 350 долларов, и после отскока от 79 800 долларов покупатели... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T15:30+0300
2026-10-21T15:30+0300
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рынок криптовалюты
финансы
биткоин
мнения аналитиков
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Биткоин торгуется на уровне 83 400 долларов. Прошлую неделю цена находилась в коридоре 79 800–84 350 долларов, и после отскока от 79 800 долларов покупатели вернули большую часть потерь.Понедельник закрылся в минусе, во вторник BTC прибавил 1,33% и добрался до 83439 долларов, но выше не пошел. Внутри канала идет обычная работа: кто-то фиксирует прибыль, кто-то набирает позиции. Капитализация рынка подросла до 2,878 триллиона долларов, доля BTC — 57,7%, эфира — 10,4%. Индекс страха и жадности поднялся до 64.Главная история недели — не цена, а ETF. 19 октября приток составил 526,7 миллиона долларов, 20 октября — 23,2 миллиона долларов. Спрос никуда не делся, фонды продолжают тянуть биткоин вверх. Плюс корпоративные игроки не спят: Strategy Майкла Сэйлора методично докупает BTC, для них текущие уровни — точка входа, а не повод для паники. В октябре Strategy докупила 851 BTC и сейчас у компании 848 517 BTC.Преимущества пока на стороне покупателей, хотя давление все еще чувствуется. Ключевой уровень — 83 600 долларов. Пробьем и закрепимся — открывается дорога к 84750 долларам, а дальше к 87 000 долларам. Не пробьем — так и будем болтаться в канале, и тогда 79 800–80 000 долларов снова станут тем фундаментом, на котором держится вся конструкция. Сценарий на рост не изменился: сначала рост до 94 000 долларов, потом длительная коррекция до конца года, и уже после нее — заход на 100 000 долларов.ETH торгуется около 2450 долларов и выглядит слабее биткоина — модель для роста пока не сформировалась. Цена падала до 2318 долларов, так что сейчас главное — восстановить скорость для роста. Первая задача — пройти 2500 долларов, тогда откроется дорога к 2600 долларам. Но по-настоящему важно закрепиться выше 2600 долларов. Вот тогда покупатели начнут заходить в эфир активнее.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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Гузель Проценко
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Гузель Проценко
https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
криптовалюта, рынок криптовалюты, финансы, биткоин, мнения аналитиков
криптовалюта, рынок криптовалюты, Финансы, Биткоин, Мнения аналитиков
15:30 21.10.2026
 
Биткоин устоял и растет

Проценко: ключевой уровень для биткоина находится на отметке в 83,6 тысячи долларов

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Биткоин торгуется на уровне 83 400 долларов. Прошлую неделю цена находилась в коридоре 79 800–84 350 долларов, и после отскока от 79 800 долларов покупатели вернули большую часть потерь.
Понедельник закрылся в минусе, во вторник BTC прибавил 1,33% и добрался до 83439 долларов, но выше не пошел. Внутри канала идет обычная работа: кто-то фиксирует прибыль, кто-то набирает позиции. Капитализация рынка подросла до 2,878 триллиона долларов, доля BTC — 57,7%, эфира — 10,4%. Индекс страха и жадности поднялся до 64.
Главная история недели — не цена, а ETF. 19 октября приток составил 526,7 миллиона долларов, 20 октября — 23,2 миллиона долларов. Спрос никуда не делся, фонды продолжают тянуть биткоин вверх. Плюс корпоративные игроки не спят: Strategy Майкла Сэйлора методично докупает BTC, для них текущие уровни — точка входа, а не повод для паники. В октябре Strategy докупила 851 BTC и сейчас у компании 848 517 BTC.
Преимущества пока на стороне покупателей, хотя давление все еще чувствуется. Ключевой уровень — 83 600 долларов. Пробьем и закрепимся — открывается дорога к 84750 долларам, а дальше к 87 000 долларам. Не пробьем — так и будем болтаться в канале, и тогда 79 800–80 000 долларов снова станут тем фундаментом, на котором держится вся конструкция. Сценарий на рост не изменился: сначала рост до 94 000 долларов, потом длительная коррекция до конца года, и уже после нее — заход на 100 000 долларов.
ETH торгуется около 2450 долларов и выглядит слабее биткоина — модель для роста пока не сформировалась. Цена падала до 2318 долларов, так что сейчас главное — восстановить скорость для роста. Первая задача — пройти 2500 долларов, тогда откроется дорога к 2600 долларам. Но по-настоящему важно закрепиться выше 2600 долларов. Вот тогда покупатели начнут заходить в эфир активнее.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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