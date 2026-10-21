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Американский бизнес может начать сворачивать инвестиции в ЕС - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Американский бизнес может начать сворачивать инвестиции в ЕС
Американский бизнес может начать сворачивать инвестиции в ЕС - 21.10.2026, ПРАЙМ
Американский бизнес может начать сворачивать инвестиции в ЕС
Посол США в Европейском союзе Эндрю Паздер заявил, что американские компании могут начать сворачивать операции и инвестиции в Европе из-за чрезмерно жестких... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:46+0300
2026-10-21T17:46+0300
бизнес
мировая экономика
сша
европа
брюссель
ес
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ВАШИНГТОН, 21 окт – ПРАЙМ. Посол США в Европейском союзе Эндрю Паздер заявил, что американские компании могут начать сворачивать операции и инвестиции в Европе из-за чрезмерно жестких экологических требований ЕС. "Приходится принимать решение: можем ли мы продолжать работать в ЕС? Превышают ли выгоды... эти издержки… А делать это можно только в том случае, если ваша... прибыльность превышает затраты на ведение бизнеса… Вы будете оценивать, хотите ли вы вообще продолжать инвестировать в EC… Чем с большим числом регуляторных ограничений они сталкиваются, тем сильнее стимул инвестировать в другие страны, ...где таких ограничений нет", - сказал дипломат, выступая в аналитическом центре Hudson Institute. По словам Паздера, ключевое беспокойство бизнеса вызывают директивы о корпоративной отчетности в области устойчивого развития (CSRD) и комплексной проверке цепочек поставок (CS3D/CSDDD). Посол подчеркнул, что требования Брюсселя носят экстерриториальный характер и затрагивают поставщиков за пределами Европы, включая мелких производителей в США, которые не имеют прямых связей с европейским рынком. Дипломат отметил, что из-за растущих издержек и юридических рисков американский бизнес вынужден пересматривать присутствие в ЕС. Паздер также связал дороговизну европейской энергии с форсированным энергопереходом и предупредил, что без смягчения правил ЕС ждет масштабный отток капитала в другие юрисдикции.  
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бизнес, мировая экономика, сша, европа, брюссель, ес
Бизнес, Мировая экономика, США, ЕВРОПА, Брюссель, ЕС
17:46 21.10.2026
 
Американский бизнес может начать сворачивать инвестиции в ЕС

Посол США в ЕС Паздер: американские компании могут начать сворачивать инвестиции в Европе

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ВАШИНГТОН, 21 окт – ПРАЙМ. Посол США в Европейском союзе Эндрю Паздер заявил, что американские компании могут начать сворачивать операции и инвестиции в Европе из-за чрезмерно жестких экологических требований ЕС.
"Приходится принимать решение: можем ли мы продолжать работать в ЕС? Превышают ли выгоды... эти издержки… А делать это можно только в том случае, если ваша... прибыльность превышает затраты на ведение бизнеса… Вы будете оценивать, хотите ли вы вообще продолжать инвестировать в EC… Чем с большим числом регуляторных ограничений они сталкиваются, тем сильнее стимул инвестировать в другие страны, ...где таких ограничений нет", - сказал дипломат, выступая в аналитическом центре Hudson Institute.
По словам Паздера, ключевое беспокойство бизнеса вызывают директивы о корпоративной отчетности в области устойчивого развития (CSRD) и комплексной проверке цепочек поставок (CS3D/CSDDD). Посол подчеркнул, что требования Брюсселя носят экстерриториальный характер и затрагивают поставщиков за пределами Европы, включая мелких производителей в США, которые не имеют прямых связей с европейским рынком.
Дипломат отметил, что из-за растущих издержек и юридических рисков американский бизнес вынужден пересматривать присутствие в ЕС. Паздер также связал дороговизну европейской энергии с форсированным энергопереходом и предупредил, что без смягчения правил ЕС ждет масштабный отток капитала в другие юрисдикции.
 
 
БизнесМировая экономикаСШАЕВРОПАБрюссельЕС
 
 
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