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Эксперт оценил значение новых скважин в Северном море для Британии

Эксперт оценил значение новых скважин в Северном море для Британии - 21.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценил значение новых скважин в Северном море для Британии

Великобритания не совершит "газовую революцию" за счет разработки новых скважин на месторождении Jackdaw в Северном море, считает эксперт Финансового... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T21:58+0300

2026-10-21T21:58+0300

2026-10-21T22:03+0300

газ

великобритания

северное море

лондон

игорь юшков

фонд национальной энергетической безопасности

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Великобритания не совершит "газовую революцию" за счет разработки новых скважин на месторождении Jackdaw в Северном море, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Министр энергетики Великобритании Миатта Фанбулле ранее одобрила разработку новых газовых скважин на месторождении Jackdaw в Северном море. "Не стоит переоценивать значение проекта Jackdaw: речи о какой-либо "газовой революции" или о возвращении Британии статуса экспортера не идет. На деле месторождение вряд ли даст существенный эффект для энергобаланса страны. Его роль скорее в том, чтобы сгладить темпы падения добычи", - сказал Юшков деловой газете ВЗГЛЯД. Эксперт отметил, что для страны это особенно важно на фоне общего снижения объемов газа, так как старые месторождения, которые постепенно истощаются, необходимо замещать. Юшков подчеркнул, что недавно суды Великобритании поддерживали экологов, выступавших против разработки углеводородных месторождений, но в последнее время для Лондона важно избежать увеличения зависимости от импортных энергоресурсов, поэтому приоритеты госполитики изменились. "Однако запасы месторождения сравнительно невелики: порядка 15 млрд кубометров. Как признают сами инвесторы, на пике добычи оно сможет обеспечить лишь около 6,5% объема газодобычи Британии в Северном море", - добавил специалист. Отмечается, что объем необходимых на проект инвестиций составляет более 2 миллиардов фунтов, что, по мнению эксперта, значительная сумма для проекта сравнительно небольших масштабов. При этом, как указывает Юшков, разработка Jackdaw сопряжена с серьезными технологическими сложностями, так как на участке наблюдаются очень высокие температуры и давление. "Решение о вводе месторождения в эксплуатацию принято фактически от безысходности", - подчеркнул Юшков. Реализация новых нефтегазовых проектов в Северном море была запрещена пришедшим к власти в 2024 году правительством лейбористов, которое установило запрет на выдачу новых лицензий на освоение месторождений нефти и газа.

великобритания

северное море

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газ, великобритания, северное море, лондон, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности