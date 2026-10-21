https://1prime.ru/20261021/cbs-874478567.html

Примерно каждый пятый американец экономит на продуктах, показал опрос

Примерно каждый пятый американец экономит на продуктах, показал опрос - 21.10.2026, ПРАЙМ

Примерно каждый пятый американец экономит на продуктах, показал опрос

Примерно каждый пятый американец вынужден сокращать расходы на продукты питания, чтобы оплачивать счета за электричество, свидетельствуют результаты опроса... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T16:20+0300

2026-10-21T16:20+0300

2026-10-21T16:20+0300

сша

cbs

продукты

общество

мировая экономика

https://img.cdn1prime.ru/img/83162/47/831624727_0:154:3073:1882_1920x0_80_0_0_4f946186e490c678558e616018df78b8.jpg

ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Примерно каждый пятый американец вынужден сокращать расходы на продукты питания, чтобы оплачивать счета за электричество, свидетельствуют результаты опроса организации Consumer Reports, которые приводит телеканал CBS. "Примерно каждый пятый американец сообщил, что ему пришлось сократить расходы на продукты питания, чтобы оплатить счета за электричество", - сообщает телеканал со ссылкой на опрос. Согласно исследованию, примерно четверть американцев также ограничивают использование отопления и кондиционеров настолько, что температура в их домах становится некомфортной. Чтобы справиться с растущими расходами, жители США переходят на более дешевые продукты, отказываются от посещения ресторанов и поездок в отпуск. Около 80% опрошенных, проживающих в одном и том же доме не менее трех лет, сообщили, что за это время их счета за электричество выросли. При этом 28% респондентов заявили о росте расходов на 20-49%. По данным федеральной статистики, которые приводит телеканал, за последние три года цены на электроэнергию в крупных городах США увеличились на 14%. Участники опроса связывают увеличение счетов за электричество прежде всего со стремлением энергетических компаний повысить прибыль и быстрым строительством центров обработки данных. В опросе Consumer Reports приняли участие более 2 тысяч совершеннолетних американцев. Данные о статистической погрешности не приводятся.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, cbs, продукты, общество , мировая экономика