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Примерно каждый пятый американец экономит на продуктах, показал опрос
Примерно каждый пятый американец экономит на продуктах, показал опрос - 21.10.2026, ПРАЙМ
Примерно каждый пятый американец экономит на продуктах, показал опрос
Примерно каждый пятый американец вынужден сокращать расходы на продукты питания, чтобы оплачивать счета за электричество, свидетельствуют результаты опроса... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T16:20+0300
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ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Примерно каждый пятый американец вынужден сокращать расходы на продукты питания, чтобы оплачивать счета за электричество, свидетельствуют результаты опроса организации Consumer Reports, которые приводит телеканал CBS. "Примерно каждый пятый американец сообщил, что ему пришлось сократить расходы на продукты питания, чтобы оплатить счета за электричество", - сообщает телеканал со ссылкой на опрос. Согласно исследованию, примерно четверть американцев также ограничивают использование отопления и кондиционеров настолько, что температура в их домах становится некомфортной. Чтобы справиться с растущими расходами, жители США переходят на более дешевые продукты, отказываются от посещения ресторанов и поездок в отпуск. Около 80% опрошенных, проживающих в одном и том же доме не менее трех лет, сообщили, что за это время их счета за электричество выросли. При этом 28% респондентов заявили о росте расходов на 20-49%. По данным федеральной статистики, которые приводит телеканал, за последние три года цены на электроэнергию в крупных городах США увеличились на 14%. Участники опроса связывают увеличение счетов за электричество прежде всего со стремлением энергетических компаний повысить прибыль и быстрым строительством центров обработки данных. В опросе Consumer Reports приняли участие более 2 тысяч совершеннолетних американцев. Данные о статистической погрешности не приводятся.
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сша, cbs, продукты, общество , мировая экономика
США, CBS, продукты, Общество , Мировая экономика
Примерно каждый пятый американец экономит на продуктах, показал опрос
CBS: примерно каждый пятый американец экономит на продуктах ради оплаты электричества
ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Примерно каждый пятый американец вынужден сокращать расходы на продукты питания, чтобы оплачивать счета за электричество, свидетельствуют результаты опроса организации Consumer Reports, которые приводит телеканал CBS.
"Примерно каждый пятый американец сообщил, что ему пришлось сократить расходы на продукты питания, чтобы оплатить счета за электричество", - сообщает телеканал со ссылкой на опрос.
Согласно исследованию, примерно четверть американцев также ограничивают использование отопления и кондиционеров настолько, что температура в их домах становится некомфортной. Чтобы справиться с растущими расходами, жители США переходят на более дешевые продукты, отказываются от посещения ресторанов и поездок в отпуск.
Около 80% опрошенных, проживающих в одном и том же доме не менее трех лет, сообщили, что за это время их счета за электричество выросли. При этом 28% респондентов заявили о росте расходов на 20-49%.
По данным федеральной статистики, которые приводит телеканал, за последние три года цены на электроэнергию в крупных городах США увеличились на 14%. Участники опроса связывают увеличение счетов за электричество прежде всего со стремлением энергетических компаний повысить прибыль и быстрым строительством центров обработки данных.
В опросе Consumer Reports приняли участие более 2 тысяч совершеннолетних американцев. Данные о статистической погрешности не приводятся.