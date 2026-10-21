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Часть жителей Святошнского района Киева осталась без света
Часть жителей Святошнского района Киева осталась без света - 21.10.2026, ПРАЙМ
Часть жителей Святошнского района Киева осталась без света
Часть жителей Святошнского района Киева осталась без электричества, введены аварийные отключения, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T09:20+0300
2026-10-21T09:20+0300
2026-10-21T09:20+0300
киев
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Часть жителей Святошнского района Киева осталась без электричества, введены аварийные отключения, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК.
"Киев ... в Святошинском районе фиксируются аварийные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергохолдинга.
По данным ДТЭК, уже ведутся восстановительные работы. В других районах украинской столицы действуют графики отключения электроэнергии.
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киев
Часть жителей Святошнского района Киева осталась без света
ДТЭК: часть жителей Святошнского района Киева осталась без электричества
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Часть жителей Святошнского района Киева осталась без электричества, введены аварийные отключения, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК.
"Киев ... в Святошинском районе фиксируются аварийные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергохолдинга.
По данным ДТЭК, уже ведутся восстановительные работы. В других районах украинской столицы действуют графики отключения электроэнергии.