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Часть жителей Святошнского района Киева осталась без света

Часть жителей Святошнского района Киева осталась без света - 21.10.2026, ПРАЙМ

Часть жителей Святошнского района Киева осталась без света

Часть жителей Святошнского района Киева осталась без электричества, введены аварийные отключения, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T09:20+0300

2026-10-21T09:20+0300

2026-10-21T09:20+0300

киев

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Часть жителей Святошнского района Киева осталась без электричества, введены аварийные отключения, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК. "Киев ... в Святошинском районе фиксируются аварийные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергохолдинга. По данным ДТЭК, уже ведутся восстановительные работы. В других районах украинской столицы действуют графики отключения электроэнергии.

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киев