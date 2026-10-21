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Опрос: шесть из десяти не имеющих жилья чехов не рассчитывают его купить

Опрос: шесть из десяти не имеющих жилья чехов не рассчитывают его купить - 21.10.2026, ПРАЙМ

Опрос: шесть из десяти не имеющих жилья чехов не рассчитывают его купить

Шесть из десяти жителей Чехии, не имеющих собственного жилья, из-за высоких цен ипотек не рассчитывают и в будущем на его приобретение, об этом свидетельствуют... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T19:02+0300

2026-10-21T19:02+0300

2026-10-21T19:02+0300

недвижимость

чехия

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ПРАГА, 21 окт - ПРАЙМ. Шесть из десяти жителей Чехии, не имеющих собственного жилья, из-за высоких цен ипотек не рассчитывают и в будущем на его приобретение, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Generali Investments. "Шесть из десяти не имеющих собственного жилья чехов, из-за высоких цен ипотек не рассчитывают приобрести его и в будущем, еще четверо из десяти отложили покупку жилья в надежде на снижение его цены", - говорится в комментарии компании Generali Investments к результатам опроса. При этом три четверти опрошенных считают, что цены на жилье и далее будут расти, даже, возможно, более высокими темпами, чем сейчас. И только 9% респондентов ожидают их снижения. "Дело не только в том, что люди считают жилье дорогим. Мы видим постепенное изменение ожиданий. С течением времени все большая часть населения не надеется на то, что ситуация с жильем кардинально изменится к лучшему. Исходя из этого, люди начинают соответствующим образом корректировать свои долгосрочные жизненные планы", - заявил журналистам представитель компании Generali Investments Марек Бечичка. В настоящее время 65% чехов проживает в собственных домах или квартирах, что является самым низким показателем среди стран Вышеградской группы (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия). Еще 25% чехов живут в арендованном жилье, а 10% проживают у родственников или знакомых. Число людей, живущих с родителями, удвоилось за последние два года. Рост цен отражается не только на том, как люди относятся к жилью. Все больше людей обнаруживают, что в конце месяца у них не остается средств на оплату счетов за собственное жилье. В ходе опроса так заявили 16% чехов, или примерно каждый шестой. В прошлом году этот показатель составлял один из девяти. Ухудшение ситуации с доступностью собственного жилья также отражается на том, как чехи сравнивают ипотеку с арендой. Только 27% людей считают ипотеку более выгодным вариантом. "За последние пять лет цены на недвижимость в Праге выросли примерно на 40%, а процентные ставки увеличились с 2% до 6%. Разница по сравнению с ситуацией пятилетней давности колоссальная", - добавил Бечичка. Опрос был проведен компанией Generali Investments в первой половине октября, в нем приняли участие более одной тысячи человек разного возраста, пола, вероисповедания, уровня образования, социального и профессионального положения, проживающих в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. Статистическая погрешность не приводится.

чехия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, чехия