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РСТ: всплеска спроса на отдых в Черногории нет

РСТ: всплеска спроса на отдых в Черногории нет - 21.10.2026, ПРАЙМ

РСТ: всплеска спроса на отдых в Черногории нет

Всплеска спроса со стороны российских туристов на отдых в Черногории нет, даже с учетом ожидания скорого введения въездных виз, а прогнозировать динамику после... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T12:44+0300

2026-10-21T12:44+0300

2026-10-21T12:44+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Всплеска спроса со стороны российских туристов на отдых в Черногории нет, даже с учетом ожидания скорого введения въездных виз, а прогнозировать динамику после этого пока сложно, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Черногорское правительство 23 июля приняло решение об изменениях в постановление о визовом режиме, с 1 ноября гражданам России для въезда в страну потребуется виза. "За последний месяц мы не отмечаем существенного всплеска спроса на Черногорию на фоне новостей о введении виз. Пока бронирования идут стабильно, однако прогнозировать динамику после 1 ноября сложно - многое будет зависеть от условий оформления виз", - цитирует РСТ менеджера туроператора "Спектрум" Валерию Мильченко. В РСТ также отметили, что граждане России с действующей шенгенской визой, визами США, Великобритании или Ирландии, а также с видом на жительство в этих странах смогут въезжать в Черногорию без отдельной черногорской визы на срок до 30 дней, но не дольше срока действия документа. Заявление на визу можно будет подать в визовый центр VFS Global или непосредственно в посольство Черногории в Москве. В России визовые центры работают в Москве, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге, уточнили в РСТ. "Условия въезда опубликованы на сайте правительства Черногории; адреса и информация о визовых центрах — на сайте VFS Global", - заключили там. Ранее в июле в РСТ заявляли РИА Новости, что турпоток из России значим для экономики Черногории, при этом сама страна не пользуется большим спросом у туристов из России.

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туризм, бизнес, россия, черногория, москва, сша, российский союз туриндустрии, рст