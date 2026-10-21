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Черногория может лишиться 25-35% российских туристов

Черногория может лишиться 25-35% российских туристов - 21.10.2026, ПРАЙМ

Черногория может лишиться 25-35% российских туристов

После введения виз Черногория может лишиться 25-35% российских туристов, они переориентируются на Турцию и другие безвизовые направления, рассказал РИА Новости... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T14:34+0300

2026-10-21T14:34+0300

2026-10-21T14:34+0300

туризм

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черногория

турция

сербия

российский союз туриндустрии

рст

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. После введения виз Черногория может лишиться 25-35% российских туристов, они переориентируются на Турцию и другие безвизовые направления, рассказал РИА Новости эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) и руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов. Правительство Черногории в июле 2026 года внесло изменения в постановление о визовом режиме, с 1 ноября гражданам России для въезда в страну потребуется виза. "Сразу после введения виз Черногория может недосчитаться 25–35% российских туристов... Часть путешественников переориентируется на Турцию и другие безвизовые направления с организованными турами", - отметил Абасов. В свою очередь эксперт РСТ, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян сообщил агентству, что эффект от введения виз будет небольшим, поскольку российский турпоток в Черногорию в последние годы сокращался, а значительную часть приезжающих составляют владельцы недвижимости и путешественники из Сербии. Часть организованных туристов выберет Турцию и другие направления, куда можно отправиться без визы, добавил он.

черногория

турция

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туризм, бизнес, россия, черногория, турция, сербия, российский союз туриндустрии, рст