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Черногория может лишиться 25-35% российских туристов
Черногория может лишиться 25-35% российских туристов - 21.10.2026, ПРАЙМ
Черногория может лишиться 25-35% российских туристов
После введения виз Черногория может лишиться 25-35% российских туристов, они переориентируются на Турцию и другие безвизовые направления, рассказал РИА Новости... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T14:34+0300
2026-10-21T14:34+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. После введения виз Черногория может лишиться 25-35% российских туристов, они переориентируются на Турцию и другие безвизовые направления, рассказал РИА Новости эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) и руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов.
Правительство Черногории в июле 2026 года внесло изменения в постановление о визовом режиме, с 1 ноября гражданам России для въезда в страну потребуется виза.
"Сразу после введения виз Черногория может недосчитаться 25–35% российских туристов... Часть путешественников переориентируется на Турцию и другие безвизовые направления с организованными турами", - отметил Абасов.
В свою очередь эксперт РСТ, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян сообщил агентству, что эффект от введения виз будет небольшим, поскольку российский турпоток в Черногорию в последние годы сокращался, а значительную часть приезжающих составляют владельцы недвижимости и путешественники из Сербии.
Часть организованных туристов выберет Турцию и другие направления, куда можно отправиться без визы, добавил он.
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туризм, бизнес, россия, черногория, турция, сербия, российский союз туриндустрии, рст
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ЧЕРНОГОРИЯ, ТУРЦИЯ, СЕРБИЯ, Российский союз туриндустрии, РСТ
Черногория может лишиться 25-35% российских туристов
РСТ: Черногория может лишиться 25-35% российских туристов после введения виз
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. После введения виз Черногория может лишиться 25-35% российских туристов, они переориентируются на Турцию и другие безвизовые направления, рассказал РИА Новости эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) и руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов.
Правительство Черногории в июле 2026 года внесло изменения в постановление о визовом режиме, с 1 ноября гражданам России для въезда в страну потребуется виза.
"Сразу после введения виз Черногория может недосчитаться 25–35% российских туристов... Часть путешественников переориентируется на Турцию и другие безвизовые направления с организованными турами", - отметил Абасов.
В свою очередь эксперт РСТ, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян сообщил агентству, что эффект от введения виз будет небольшим, поскольку российский турпоток в Черногорию в последние годы сокращался, а значительную часть приезжающих составляют владельцы недвижимости и путешественники из Сербии.
Часть организованных туристов выберет Турцию и другие направления, куда можно отправиться без визы, добавил он.