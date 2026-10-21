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Bloomberg: Coca-Cola зря спустила 5 миллиардов долларов на Costa Coffee

Bloomberg: Coca-Cola зря спустила 5 миллиардов долларов на Costa Coffee - 21.10.2026, ПРАЙМ

Bloomberg: Coca-Cola зря спустила 5 миллиардов долларов на Costa Coffee

Покупка Costa Coffee за 5,1 миллиарда долларов стала главной ставкой Coca-Cola на выход на мировой рынок кофе и чая, но компания в значительной степени упустила | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T12:38+0300

2026-10-21T12:38+0300

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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Покупка Costa Coffee за 5,1 миллиарда долларов стала главной ставкой Coca-Cola на выход на мировой рынок кофе и чая, но компания в значительной степени упустила этот рынок, пишет Bloomberg.Сделка 2018 года должна была создать глобальную империю эспрессо-автоматов и консервированного кофе, но вместо этого Coca-Cola в основном управляет более чем 2700 кофейнями, сосредоточенными в Великобритании и Ирландии. В США, где рынок готового кофе оценивается почти в 23 миллиарда долларов, компания уступила конкуренту Frappucino — совместному предприятию PepsiCo и Starbucks."Для Coca-Cola это почти ошибка округления, но это очень публичная ошибка округления. Думаю, они будут гораздо осторожнее в будущих приобретениях", — заявил бывший операционный менеджер Costa Coffee Крис Клоуз.В конце прошлого года Coca-Cola безуспешно пыталась продать Costa: претенденты оценивали предложения примерно в 1,3 миллиарда долларов, но переговоры о цене сорвались. С тех пор выручка растет: Costa Ltd. получила доход в 1,74 миллиарда долларов в 2025 году, что на 5% больше, а операционная прибыль составила 20,4 миллиона после убытка в 13,5 миллиона годом ранее. Coca-Cola заявила, что не собирается продавать Costa. При этом рыночная капитализация самой Coca-Cola превышает 400 миллиардов долларов, а акции выросли на 34% в этом году. Как отметил консультант по напиткам Джон Сичер, Coca-Cola "нуждается в диверсификации, но переход в Costa, вероятно, был слишком далеко".

великобритания

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бизнес, великобритания, coca-cola, bloomberg, pepsico, ирландия, сша