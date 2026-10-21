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Дефолт по облигациям в 2027 году могут допустить до 25 российских эмитентов

Дефолт по облигациям в 2027 году могут допустить до 25 российских эмитентов - 21.10.2026, ПРАЙМ

Дефолт по облигациям в 2027 году могут допустить до 25 российских эмитентов

Первичный дефолт по облигациям в 2027 году могут допустить до 25 российских эмитентов, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА". | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T00:18+0300

2026-10-21T00:18+0300

2026-10-21T00:18+0300

россия

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Первичный дефолт по облигациям в 2027 году могут допустить до 25 российских эмитентов, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА". "Количество дефолтов будет оставаться повышенным в 2027 году, ожидаем, что их концентрация сохранится в сегменте ВДО (высокодоходных облигаций - ред.). Несмотря на рост числа дефолтов в 2026 году, риски по-прежнему в основном сосредоточены на периферии рынка – в сегменте облигаций с низкими рейтингами", - пишут аналитики агентства в обзоре долгового рынка 2026-2027 годов. Более 80% компаний, допустивших дефолт в течение девяти месяцев 2026 года, имели рейтинг ниже "BB+" либо не имели действующего кредитного рейтинга. По состоянию на 30 сентября в текущем году на рынке облигаций технический дефолт впервые допустили 33 эмитента облигаций и пять эмитентов цифровых финансовых активов (ЦФА). Из них в дефолт ушли 17 эмитентов облигаций и три эмитента ЦФА. Также в этом году впервые допустили дефолт два эмитента, которые ранее допускали технический дефолт, но успевали в течение его срока действия расплатиться по обязательствам. "В 2027 году первичный дефолт могут допустить около 3% эмитентов облигаций. В масштабах стоимостного объема рынка облигаций сумма дефолтов не превысит 1%, что не создает системных рисков для российской экономики. При этом мы отмечаем рост рисков реализации сценариев, которые могут иметь более масштабные последствия для рынка, в том числе связанные с "черными лебедями". Однако мы не ожидаем, что общее число эмитентов, которые уйдут в первичный дефолт, превысит 25 компаний", - считают в агентстве. Повышенный уровень риска "Эксперт РА" выделяет среди отраслей с наибольшими ставками купона по облигационному портфелю и значительной концентрацией в компаниях без рейтингов или низких категорий рейтингов: оптовая торговля, АПК и сельское хозяйство, строительство и девелопмент, лизинг и аренда, целлюлозно-бумажная отрасль. Рост плановых погашений долга в 2027 году на 21% в годовом выражении поддержит активность первичного рынка долгового капитала, но обострит конкуренцию за ликвидность.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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