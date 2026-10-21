Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Depo-Gold и Спецсвязь России договорились о сотрудничестве - 21.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261021/depogold-874459948.html
Depo-Gold и Спецсвязь России договорились о сотрудничестве
Depo-Gold и Спецсвязь России договорились о сотрудничестве - 21.10.2026, ПРАЙМ
Depo-Gold и Спецсвязь России договорились о сотрудничестве
ООО "Центр поставок и хранения" (Depo-Gold) и ФГУП "Главный центр специальной связи" (Спецсвязь) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T10:55+0300
2026-10-21T12:01+0300
depo-gold
банк россии
снг
россия
хранение
золото
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/01/1d/867003668_0:92:2851:1696_1920x0_80_0_0_e6c3600392a78171aefed8834a916d28.jpg
МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. ООО "Центр поставок и хранения" (Depo-Gold) и ФГУП "Главный центр специальной связи" (Спецсвязь) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает двустороннее взаимодействие по широкому спектру вопросов, включая услуги перевозки грузов, ценностей, денег и особо ценных документов, в том числе в отдаленных регионах страны. "Наше сотрудничество позволит решить комплекс задач, стоящих перед Depo-Gold. Взаимодействие в рамках соглашения будет способствовать расширению спектра оказываемых услуг в транспортировке прежде всего драгоценных металлов и других ценностей", — отметил генеральный директор Depo-Gold Алексей Кыштымов.По его словам, ранее компания подписала аналогичные соглашения с "Сфинкс-СЛ" и государственной службой Росинкас. "Таким образом, мы теперь можем предложить нашим клиентам выбор — самые надежные и защищенные, а главное проверенные временем транспортные услуги из любой точки страны в наши хранилища практически любых объемов и любой ценности грузов, особенно в условиях вызовов нового времени", — сказал Кыштымов.Depo-Gold — аккредитованный Банком России оператор товарных поставок на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней. Компания превращает физическое золото, находящееся у нее на хранении, из пассивного актива в активный финансовый инструмент, обеспечивающий ликвидность и защиту для частных лиц, горнодобывающих компаний и институциональных инвесторов. Спецсвязь — лидер в области доставки специальной корреспонденции, опасных грузов, денежной наличности, драгоценных металлов и предметов искусства на всей территории России и стран СНГ. Филиальная сеть ФГУП ГЦСС объединяет 75 управлений и 230 отделений во всех регионах РФ.
https://1prime.ru/20260921/depogold-873512868.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/01/1d/867003668_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5919fa7da5f6761543a270a3ba65c6c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
depo-gold, банк россии, снг, россия, хранение, золото
Depo-Gold, Банк России, СНГ, РОССИЯ, хранение, золото
10:55 21.10.2026 (обновлено: 12:01 21.10.2026)
 
Depo-Gold и Спецсвязь России договорились о сотрудничестве

Depo-Gold и Спецсвязь договорились о сотрудничестве в перевозке драгметаллов и ценностей

© РИА Новости . Илья НаймушинЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. ООО "Центр поставок и хранения" (Depo-Gold) и ФГУП "Главный центр специальной связи" (Спецсвязь) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает двустороннее взаимодействие по широкому спектру вопросов, включая услуги перевозки грузов, ценностей, денег и особо ценных документов, в том числе в отдаленных регионах страны.
"Наше сотрудничество позволит решить комплекс задач, стоящих перед Depo-Gold. Взаимодействие в рамках соглашения будет способствовать расширению спектра оказываемых услуг в транспортировке прежде всего драгоценных металлов и других ценностей", — отметил генеральный директор Depo-Gold Алексей Кыштымов.
По его словам, ранее компания подписала аналогичные соглашения с "Сфинкс-СЛ" и государственной службой Росинкас.
"Таким образом, мы теперь можем предложить нашим клиентам выбор — самые надежные и защищенные, а главное проверенные временем транспортные услуги из любой точки страны в наши хранилища практически любых объемов и любой ценности грузов, особенно в условиях вызовов нового времени", — сказал Кыштымов.
Depo-Gold — аккредитованный Банком России оператор товарных поставок на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней. Компания превращает физическое золото, находящееся у нее на хранении, из пассивного актива в активный финансовый инструмент, обеспечивающий ликвидность и защиту для частных лиц, горнодобывающих компаний и институциональных инвесторов.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2026
"Росвексель" и оператор на рынке драгметаллов DepoGold заключили соглашение
21 сентября, 14:01
Спецсвязь — лидер в области доставки специальной корреспонденции, опасных грузов, денежной наличности, драгоценных металлов и предметов искусства на всей территории России и стран СНГ. Филиальная сеть ФГУП ГЦСС объединяет 75 управлений и 230 отделений во всех регионах РФ.
 
Depo-GoldБанк РоссииСНГРОССИЯхранениезолото
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала