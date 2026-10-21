https://1prime.ru/20261021/depogold-874459948.html

Depo-Gold и Спецсвязь России договорились о сотрудничестве

Depo-Gold и Спецсвязь России договорились о сотрудничестве - 21.10.2026, ПРАЙМ

Depo-Gold и Спецсвязь России договорились о сотрудничестве

ООО "Центр поставок и хранения" (Depo-Gold) и ФГУП "Главный центр специальной связи" (Спецсвязь) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T10:55+0300

2026-10-21T10:55+0300

2026-10-21T12:01+0300

depo-gold

банк россии

снг

россия

хранение

золото

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/01/1d/867003668_0:92:2851:1696_1920x0_80_0_0_e6c3600392a78171aefed8834a916d28.jpg

МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. ООО "Центр поставок и хранения" (Depo-Gold) и ФГУП "Главный центр специальной связи" (Спецсвязь) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает двустороннее взаимодействие по широкому спектру вопросов, включая услуги перевозки грузов, ценностей, денег и особо ценных документов, в том числе в отдаленных регионах страны. "Наше сотрудничество позволит решить комплекс задач, стоящих перед Depo-Gold. Взаимодействие в рамках соглашения будет способствовать расширению спектра оказываемых услуг в транспортировке прежде всего драгоценных металлов и других ценностей", — отметил генеральный директор Depo-Gold Алексей Кыштымов.По его словам, ранее компания подписала аналогичные соглашения с "Сфинкс-СЛ" и государственной службой Росинкас. "Таким образом, мы теперь можем предложить нашим клиентам выбор — самые надежные и защищенные, а главное проверенные временем транспортные услуги из любой точки страны в наши хранилища практически любых объемов и любой ценности грузов, особенно в условиях вызовов нового времени", — сказал Кыштымов.Depo-Gold — аккредитованный Банком России оператор товарных поставок на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней. Компания превращает физическое золото, находящееся у нее на хранении, из пассивного актива в активный финансовый инструмент, обеспечивающий ликвидность и защиту для частных лиц, горнодобывающих компаний и институциональных инвесторов. Спецсвязь — лидер в области доставки специальной корреспонденции, опасных грузов, денежной наличности, драгоценных металлов и предметов искусства на всей территории России и стран СНГ. Филиальная сеть ФГУП ГЦСС объединяет 75 управлений и 230 отделений во всех регионах РФ.

https://1prime.ru/20260921/depogold-873512868.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

depo-gold, банк россии, снг, россия, хранение, золото