https://1prime.ru/20261021/dietolog-874457162.html
Диетолог рассказал, почему не стоит есть манную кашу на завтрак
Диетолог рассказал, почему не стоит есть манную кашу на завтрак - 21.10.2026, ПРАЙМ
Диетолог рассказал, почему не стоит есть манную кашу на завтрак
Манная каша вызывает скачки сахара, так как богата быстрыми углеводами, поэтому есть ее на завтрак не рекомендуется, поделился мнением врач-диетолог,... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T10:24+0300
2026-10-21T10:24+0300
2026-10-21T10:25+0300
здоровье
общество
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874457162.jpg?1792567551
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Манная каша вызывает скачки сахара, так как богата быстрыми углеводами, поэтому есть ее на завтрак не рекомендуется, поделился мнением врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков. "Самый плохой вариант завтрака и последнего приема пищи - это продукты, богатые быстрыми углеводами. Например, советская манная каша - плохой вариант завтрака, который приводит к резкому скачку сахара в крови. Потом этот уровень сахара довольно быстро падает, и возникает потребность есть снова. Такая стратегия способствует перееданию", - сказал Поляков в беседе с aif.ru. Кроме того, он отметил, что овсянка на воде, которую часто считают полезным завтраком, не является полноценным приемом пищи. "Старая добрая овсянка на воде, которую едят англичане, тоже не может называться полезным завтраком. Вы получаете только углеводы, пусть и лучшего качества за счет клетчатки, но при этом нет полноценного белка и полезных жиров. Такой вариант завтрака не является физиологическим для нашего организма", - сказал Поляков. Оптимальный завтрак должен включать белки, жиры и углеводы хорошего качества, резюмировал врач-диетолог.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество
Диетолог рассказал, почему не стоит есть манную кашу на завтрак
Диетолог Поляков: манная каша вызывает скачки сахара в крови, ее не стоит есть на завтрак
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Манная каша вызывает скачки сахара, так как богата быстрыми углеводами, поэтому есть ее на завтрак не рекомендуется, поделился мнением врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.
"Самый плохой вариант завтрака и последнего приема пищи - это продукты, богатые быстрыми углеводами. Например, советская манная каша - плохой вариант завтрака, который приводит к резкому скачку сахара в крови. Потом этот уровень сахара довольно быстро падает, и возникает потребность есть снова. Такая стратегия способствует перееданию", - сказал Поляков в беседе с aif.ru.
Кроме того, он отметил, что овсянка на воде, которую часто считают полезным завтраком, не является полноценным приемом пищи.
"Старая добрая овсянка на воде, которую едят англичане, тоже не может называться полезным завтраком. Вы получаете только углеводы, пусть и лучшего качества за счет клетчатки, но при этом нет полноценного белка и полезных жиров. Такой вариант завтрака не является физиологическим для нашего организма", - сказал Поляков.
Оптимальный завтрак должен включать белки, жиры и углеводы хорошего качества, резюмировал врач-диетолог.