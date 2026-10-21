Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Диетолог рассказал, почему не стоит есть манную кашу на завтрак - 21.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261021/dietolog-874457162.html
Диетолог рассказал, почему не стоит есть манную кашу на завтрак
Диетолог рассказал, почему не стоит есть манную кашу на завтрак - 21.10.2026, ПРАЙМ
Диетолог рассказал, почему не стоит есть манную кашу на завтрак
Манная каша вызывает скачки сахара, так как богата быстрыми углеводами, поэтому есть ее на завтрак не рекомендуется, поделился мнением врач-диетолог,... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T10:24+0300
2026-10-21T10:25+0300
здоровье
общество
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874457162.jpg?1792567551
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Манная каша вызывает скачки сахара, так как богата быстрыми углеводами, поэтому есть ее на завтрак не рекомендуется, поделился мнением врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков. "Самый плохой вариант завтрака и последнего приема пищи - это продукты, богатые быстрыми углеводами. Например, советская манная каша - плохой вариант завтрака, который приводит к резкому скачку сахара в крови. Потом этот уровень сахара довольно быстро падает, и возникает потребность есть снова. Такая стратегия способствует перееданию", - сказал Поляков в беседе с aif.ru. Кроме того, он отметил, что овсянка на воде, которую часто считают полезным завтраком, не является полноценным приемом пищи. "Старая добрая овсянка на воде, которую едят англичане, тоже не может называться полезным завтраком. Вы получаете только углеводы, пусть и лучшего качества за счет клетчатки, но при этом нет полноценного белка и полезных жиров. Такой вариант завтрака не является физиологическим для нашего организма", - сказал Поляков. Оптимальный завтрак должен включать белки, жиры и углеводы хорошего качества, резюмировал врач-диетолог.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
здоровье, общество
Здоровье, Общество
10:24 21.10.2026 (обновлено: 10:25 21.10.2026)
 
Диетолог рассказал, почему не стоит есть манную кашу на завтрак

Диетолог Поляков: манная каша вызывает скачки сахара в крови, ее не стоит есть на завтрак

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Манная каша вызывает скачки сахара, так как богата быстрыми углеводами, поэтому есть ее на завтрак не рекомендуется, поделился мнением врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.
"Самый плохой вариант завтрака и последнего приема пищи - это продукты, богатые быстрыми углеводами. Например, советская манная каша - плохой вариант завтрака, который приводит к резкому скачку сахара в крови. Потом этот уровень сахара довольно быстро падает, и возникает потребность есть снова. Такая стратегия способствует перееданию", - сказал Поляков в беседе с aif.ru.
Кроме того, он отметил, что овсянка на воде, которую часто считают полезным завтраком, не является полноценным приемом пищи.
"Старая добрая овсянка на воде, которую едят англичане, тоже не может называться полезным завтраком. Вы получаете только углеводы, пусть и лучшего качества за счет клетчатки, но при этом нет полноценного белка и полезных жиров. Такой вариант завтрака не является физиологическим для нашего организма", - сказал Поляков.
Оптимальный завтрак должен включать белки, жиры и углеводы хорошего качества, резюмировал врач-диетолог.
 
ЗдоровьеОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала