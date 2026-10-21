https://1prime.ru/20261021/dmitriev--874479953.html

Дмитриев назвал встречу с Уиткоффом продуктивной

Дмитриев назвал встречу с Уиткоффом продуктивной - 21.10.2026, ПРАЙМ

Дмитриев назвал встречу с Уиткоффом продуктивной

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал очень продуктивной встречу со... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T16:28+0300

2026-10-21T16:28+0300

2026-10-21T16:28+0300

россия

общество

санкт-петербург

сша

кирилл дмитриев

стив уиткофф

владимир путин

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал очень продуктивной встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. "Очень продуктивная встреча в Санкт-Петербурге", - написал Дмитриев в соцсети X, добавив к публикации фото со встречи. В среду в Петербурге завершились переговоры президента России Владимира Путина с Уиткоффом. С российской стороны в переговорах также приняли участие Дмитриев и помощник президента России Юрий Ушаков.

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россия, общество , санкт-петербург, сша, кирилл дмитриев, стив уиткофф, владимир путин