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Дмитриев: экономическое сотрудничество России и США будет расширяться
Дмитриев: экономическое сотрудничество России и США будет расширяться - 21.10.2026, ПРАЙМ
Дмитриев: экономическое сотрудничество России и США будет расширяться
Экономическое сотрудничество России и США обсуждалось на встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом,... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:48+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Экономическое сотрудничество России и США обсуждалось на встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, оно будет расширяться, заявил журналистам спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Президент России в среду принял Уиткоффа в Санкт-Петербурге, переговоры прошли в Константиновском дворце. "Сегодня во время встречи обсуждалось экономическое сотрудничество России и США, и стороны пришли к четкому пониманию, что это сотрудничество будет только расширяться", - сказал Дмитриев.
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РОССИЯ, Финансы, США, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Стив Уиткофф, РФПИ
Дмитриев: экономическое сотрудничество России и США будет расширяться
Глава РФПИ Дмитриев: экономическое сотрудничество РФ и США будет расширяться