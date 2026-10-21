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Дмитриев: экономическое сотрудничество России и США будет расширяться

Дмитриев: экономическое сотрудничество России и США будет расширяться - 21.10.2026, ПРАЙМ

Дмитриев: экономическое сотрудничество России и США будет расширяться

Экономическое сотрудничество России и США обсуждалось на встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом,... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T17:48+0300

2026-10-21T17:48+0300

2026-10-21T17:48+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Экономическое сотрудничество России и США обсуждалось на встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, оно будет расширяться, заявил журналистам спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Президент России в среду принял Уиткоффа в Санкт-Петербурге, переговоры прошли в Константиновском дворце. "Сегодня во время встречи обсуждалось экономическое сотрудничество России и США, и стороны пришли к четкому пониманию, что это сотрудничество будет только расширяться", - сказал Дмитриев.

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россия, финансы, сша, санкт-петербург, кирилл дмитриев, владимир путин, стив уиткофф, рфпи