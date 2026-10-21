Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и США ведут активный диалог по энергопроектам, заявил Дмитриев - 21.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261021/dmitriev-874486236.html
Россия и США ведут активный диалог по энергопроектам, заявил Дмитриев
Россия и США ведут активный диалог по энергопроектам, заявил Дмитриев - 21.10.2026, ПРАЙМ
Россия и США ведут активный диалог по энергопроектам, заявил Дмитриев
Россия и США ведут активный диалог по энергетическим проектам и созданию дата-центров ИИ, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:49+0300
2026-10-21T17:49+0300
россия
финансы
сша
санкт-петербург
кирилл дмитриев
владимир путин
стив уиткофф
рфпи
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874486236.jpg?1792594142
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Россия и США ведут активный диалог по энергетическим проектам и созданию дата-центров ИИ, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Президент России Владимир Путин в среду принял спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге, переговоры прошли в Константиновском дворце. "И стороны (Россия и США - ред.) пришли к четкому пониманию, что это сотрудничество будет только расширяться. И мы все знаем про дизельную сделку, она начнет исполняться буквально уже завтра, но также в том числе в создании совместных дата-центров искусственного интеллекта... Это сотрудничество будет продолжаться поступательно и активно", - сказал Дмитриев.
сша
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, сша, санкт-петербург, кирилл дмитриев, владимир путин, стив уиткофф, рфпи
РОССИЯ, Финансы, США, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Стив Уиткофф, РФПИ
17:49 21.10.2026
 
Россия и США ведут активный диалог по энергопроектам, заявил Дмитриев

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что Россия и США ведут активный диалог по энергопроектам

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Россия и США ведут активный диалог по энергетическим проектам и созданию дата-центров ИИ, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Президент России Владимир Путин в среду принял спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге, переговоры прошли в Константиновском дворце.
"И стороны (Россия и США - ред.) пришли к четкому пониманию, что это сотрудничество будет только расширяться. И мы все знаем про дизельную сделку, она начнет исполняться буквально уже завтра, но также в том числе в создании совместных дата-центров искусственного интеллекта... Это сотрудничество будет продолжаться поступательно и активно", - сказал Дмитриев.
 
РОССИЯФинансыСШАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКирилл ДмитриевВладимир ПутинСтив УиткоффРФПИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала