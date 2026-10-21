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Россия и США ведут активный диалог по энергопроектам, заявил Дмитриев
Россия и США ведут активный диалог по энергопроектам, заявил Дмитриев - 21.10.2026, ПРАЙМ
Россия и США ведут активный диалог по энергопроектам, заявил Дмитриев
Россия и США ведут активный диалог по энергетическим проектам и созданию дата-центров ИИ, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:49+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Россия и США ведут активный диалог по энергетическим проектам и созданию дата-центров ИИ, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Президент России Владимир Путин в среду принял спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге, переговоры прошли в Константиновском дворце. "И стороны (Россия и США - ред.) пришли к четкому пониманию, что это сотрудничество будет только расширяться. И мы все знаем про дизельную сделку, она начнет исполняться буквально уже завтра, но также в том числе в создании совместных дата-центров искусственного интеллекта... Это сотрудничество будет продолжаться поступательно и активно", - сказал Дмитриев.
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Россия и США ведут активный диалог по энергопроектам, заявил Дмитриев
Глава РФПИ Дмитриев заявил, что Россия и США ведут активный диалог по энергопроектам