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Доходность десятилетних гособлигаций Франции превысила 5%

Доходность десятилетних гособлигаций Франции превысила 5% - 21.10.2026, ПРАЙМ

Доходность десятилетних гособлигаций Франции превысила 5%

Доходность десятилетних гособлигаций Франции в среду превысила 5% - впервые с 2002 года, свидетельствуют данные торгов. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T12:53+0300

2026-10-21T12:53+0300

2026-10-21T12:53+0300

рынок

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций Франции в среду превысила 5% - впервые с 2002 года, свидетельствуют данные торгов. На 12.30 мск доходность десятилетних долговых бумаг Франции поднимается до 4,977% с 4,917% днем ранее. При этом максимум среды составил 5,002% - выше круглой отметки в 5% впервые с июля 2002 года. Показатель заметно растет в последнее время - еще в августе доходность этих десятилетних бумаг Франции поднималась максимально до 4,118%, и это был самый высокий уровень с 2008 года.

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