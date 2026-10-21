https://1prime.ru/20261021/dohody-874474119.html
Силуанов: реальные доходы россиян за 5 лет выросли более чем на 30%
Силуанов: реальные доходы россиян за 5 лет выросли более чем на 30% - 21.10.2026, ПРАЙМ
Силуанов: реальные доходы россиян за 5 лет выросли более чем на 30%
Реальные доходы россиян за последние 5 лет выросли более чем на 30%, рассказал министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Госдумы. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T14:58+0300
2026-10-21T14:58+0300
2026-10-21T15:22+0300
россия
антон силуанов
михаил мишустин
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874474119.jpg?1792585341
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Реальные доходы россиян за последние 5 лет выросли более чем на 30%, рассказал министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Госдумы. "Доходы населения за последние 5 лет выросли более чем на 30%. Важно не останавливаться на достигнутом и создавать условия для дальнейшего развития", - сказал он. Госдума на пленарном заседании в среду рассматривает кандидатуры новых членов правительства, направленные на утверждение премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В частности, Силуанов предложен на должность вице-премьера - министра финансов. Во вторник его кандидатуру на новый пост поддержал комитет Госдумы по бюджету и налогам.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон силуанов, михаил мишустин, госдума
РОССИЯ, Антон Силуанов, Михаил Мишустин, Госдума
Силуанов: реальные доходы россиян за 5 лет выросли более чем на 30%
Силуанов: реальные доходы россиян за последние 5 лет выросли более чем на 30%
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Реальные доходы россиян за последние 5 лет выросли более чем на 30%, рассказал министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Госдумы.
"Доходы населения за последние 5 лет выросли более чем на 30%. Важно не останавливаться на достигнутом и создавать условия для дальнейшего развития", - сказал он.
Госдума на пленарном заседании в среду рассматривает кандидатуры новых членов правительства, направленные на утверждение премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
В частности, Силуанов предложен на должность вице-премьера - министра финансов. Во вторник его кандидатуру на новый пост поддержал комитет Госдумы по бюджету и налогам.