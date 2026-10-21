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Силуанов: реальные доходы россиян за 5 лет выросли более чем на 30%

Силуанов: реальные доходы россиян за 5 лет выросли более чем на 30% - 21.10.2026, ПРАЙМ

Силуанов: реальные доходы россиян за 5 лет выросли более чем на 30%

Реальные доходы россиян за последние 5 лет выросли более чем на 30%, рассказал министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Госдумы. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T14:58+0300

2026-10-21T14:58+0300

2026-10-21T15:22+0300

россия

антон силуанов

михаил мишустин

госдума

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Реальные доходы россиян за последние 5 лет выросли более чем на 30%, рассказал министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Госдумы. "Доходы населения за последние 5 лет выросли более чем на 30%. Важно не останавливаться на достигнутом и создавать условия для дальнейшего развития", - сказал он. Госдума на пленарном заседании в среду рассматривает кандидатуры новых членов правительства, направленные на утверждение премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В частности, Силуанов предложен на должность вице-премьера - министра финансов. Во вторник его кандидатуру на новый пост поддержал комитет Госдумы по бюджету и налогам.

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россия, антон силуанов, михаил мишустин, госдума