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Расчетный курс доллара опустился ниже 82 рублей впервые с 11 августа
Расчетный курс доллара опустился ниже 82 рублей впервые с 11 августа - 21.10.2026, ПРАЙМ
Расчетный курс доллара опустился ниже 82 рублей впервые с 11 августа
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 82 рублей впервые с 11 августа, следует из данных торгов. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T11:02+0300
2026-10-21T11:02+0300
2026-10-21T11:02+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 82 рублей впервые с 11 августа, следует из данных торгов. К 10.50 мск курс доллара снижался на 41 копейку относительно предыдущего закрытия - до 81,98 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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рынок, торги, мосбиржа, доллар, рубль
Рынок, Торги, Мосбиржа, доллар, рубль
Расчетный курс доллара опустился ниже 82 рублей впервые с 11 августа
Расчетный курс доллара впервые с 11 августа опустился ниже 82 рублей
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 82 рублей впервые с 11 августа, следует из данных торгов.
К 10.50 мск курс доллара снижался на 41 копейку относительно предыдущего закрытия - до 81,98 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.
Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.