https://1prime.ru/20261021/dollar-874460492.html

Расчетный курс доллара опустился ниже 82 рублей впервые с 11 августа

Расчетный курс доллара опустился ниже 82 рублей впервые с 11 августа - 21.10.2026, ПРАЙМ

Расчетный курс доллара опустился ниже 82 рублей впервые с 11 августа

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 82 рублей впервые с 11 августа, следует из данных торгов. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T11:02+0300

2026-10-21T11:02+0300

2026-10-21T11:02+0300

рынок

торги

мосбиржа

доллар

рубль

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874460492.jpg?1792569766

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 82 рублей впервые с 11 августа, следует из данных торгов. К 10.50 мск курс доллара снижался на 41 копейку относительно предыдущего закрытия - до 81,98 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, мосбиржа, доллар, рубль