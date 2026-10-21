https://1prime.ru/20261021/dropbox-874487327.html
Dropbox подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Dropbox подала заявку на регистрацию товарного знака в России - 21.10.2026, ПРАЙМ
Dropbox подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Американская компания Dropbox, известная созданием первого массового облачного хранилища, подала заявку на регистрацию товарного знака в России, свидетельствует | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:59+0300
2026-10-21T17:59+0300
2026-10-21T17:59+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Американская компания Dropbox, известная созданием первого массового облачного хранилища, подала заявку на регистрацию товарного знака в России, свидетельствует электронная база Роспатента, которую изучило РИА Новости.
Согласно документам, заявка на регистрацию обозначения поступила от "Дропбокс" 17 апреля 2025 года. Публикация сведений о заявке состоялась 19 октября 2026 года.
Под этим обозначением компания сможет использовать товарный знак в рамках перечня товаров и услуг. Само изображение представляет собой знак, состоящий из пяти черных ромбов.
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бизнес, россия
Dropbox подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Компания Dropbox подала заявку на регистрацию товарного знака в России
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Американская компания Dropbox, известная созданием первого массового облачного хранилища, подала заявку на регистрацию товарного знака в России, свидетельствует электронная база Роспатента, которую изучило РИА Новости.
Согласно документам, заявка на регистрацию обозначения поступила от "Дропбокс" 17 апреля 2025 года. Публикация сведений о заявке состоялась 19 октября 2026 года.
Под этим обозначением компания сможет использовать товарный знак в рамках перечня товаров и услуг. Само изображение представляет собой знак, состоящий из пяти черных ромбов.