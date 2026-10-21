https://1prime.ru/20261021/dropbox-874487327.html

Dropbox подала заявку на регистрацию товарного знака в России

Dropbox подала заявку на регистрацию товарного знака в России - 21.10.2026, ПРАЙМ

Dropbox подала заявку на регистрацию товарного знака в России

Американская компания Dropbox, известная созданием первого массового облачного хранилища, подала заявку на регистрацию товарного знака в России, свидетельствует | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T17:59+0300

2026-10-21T17:59+0300

2026-10-21T17:59+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Американская компания Dropbox, известная созданием первого массового облачного хранилища, подала заявку на регистрацию товарного знака в России, свидетельствует электронная база Роспатента, которую изучило РИА Новости. Согласно документам, заявка на регистрацию обозначения поступила от "Дропбокс" 17 апреля 2025 года. Публикация сведений о заявке состоялась 19 октября 2026 года. Под этим обозначением компания сможет использовать товарный знак в рамках перечня товаров и услуг. Само изображение представляет собой знак, состоящий из пяти черных ромбов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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