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В Душанбе обсудили развитие умных городов и внедрение цифровых технологий - 21.10.2026, ПРАЙМ
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В Душанбе обсудили развитие умных городов и внедрение цифровых технологий
В Душанбе обсудили развитие умных городов и внедрение цифровых технологий - 21.10.2026, ПРАЙМ
В Душанбе обсудили развитие умных городов и внедрение цифровых технологий
Делегации стран СНГ обсудили развитие умных городов и внедрение цифровых технологий в градостроительстве на заседании Межправительственного совета по... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T09:05+0300
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ДУШАНБЕ, 21 окт – ПРАЙМ. Делегации стран СНГ обсудили развитие умных городов и внедрение цифровых технологий в градостроительстве на заседании Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности в Душанбе, сообщает государственное информационное агентство Таджикистана Ховар. В заседании приняли участие представители профильных организаций стран Содружества, Исполнительного комитета СНГ, Международной ассоциации союзов архитекторов и Московского офиса Программы ООН по населенным пунктам. "Заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности СНГ состоялось 20 октября в Душанбе. Мероприятие прошло при организационной поддержке Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан. Участники рассмотрели основные направления сотрудничества в современных условиях, развитие "умных" городов и внедрение цифровых технологий в градостроительство", - говорится в сообщении. Отмечается, что в повестку заседания также вошли вопросы ценообразования в строительстве с учетом изменения рыночной стоимости, гармонизации национальных классификаторов строительных ресурсов, строительно-монтажных работ, строительных элементов и объектов, устранения трансграничных неточностей, а также внедрения инновационных технологий в сейсмостойком строительстве. По итогам заседания утверждены планы работы Межправительственного совета, базовых организаций и действующих комиссий на 2027 год, а также принят новый регламент работы совета. Работа Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности СНГ в Душанбе продлится до 22 октября.
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мировая экономика, душанбе, таджикистан, снг, оон
Мировая экономика, Душанбе, ТАДЖИКИСТАН, СНГ, ООН
09:05 21.10.2026
 
В Душанбе обсудили развитие умных городов и внедрение цифровых технологий

Делегации стран СНГ обсудили развитие умных городов и внедрение цифровых технологий

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ДУШАНБЕ, 21 окт – ПРАЙМ. Делегации стран СНГ обсудили развитие умных городов и внедрение цифровых технологий в градостроительстве на заседании Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности в Душанбе, сообщает государственное информационное агентство Таджикистана Ховар.
В заседании приняли участие представители профильных организаций стран Содружества, Исполнительного комитета СНГ, Международной ассоциации союзов архитекторов и Московского офиса Программы ООН по населенным пунктам.
"Заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности СНГ состоялось 20 октября в Душанбе. Мероприятие прошло при организационной поддержке Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан. Участники рассмотрели основные направления сотрудничества в современных условиях, развитие "умных" городов и внедрение цифровых технологий в градостроительство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в повестку заседания также вошли вопросы ценообразования в строительстве с учетом изменения рыночной стоимости, гармонизации национальных классификаторов строительных ресурсов, строительно-монтажных работ, строительных элементов и объектов, устранения трансграничных неточностей, а также внедрения инновационных технологий в сейсмостойком строительстве.
По итогам заседания утверждены планы работы Межправительственного совета, базовых организаций и действующих комиссий на 2027 год, а также принят новый регламент работы совета.
Работа Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности СНГ в Душанбе продлится до 22 октября.
 
Мировая экономикаДушанбеТАДЖИКИСТАНСНГООН
 
 
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