https://1prime.ru/20261021/ebay-874476290.html
eBay сократит 9% персонала
eBay сократит 9% персонала - 21.10.2026, ПРАЙМ
eBay сократит 9% персонала
Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay намерен сократить 9% персонала в рамках оптимизации, передает агентство Рейтер. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T15:35+0300
2026-10-21T15:35+0300
2026-10-21T15:37+0300
технологии
калифорния
ebay
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay намерен сократить 9% персонала в рамках оптимизации, передает агентство Рейтер. "eBay сократит около 9% своих сотрудников, поскольку торговая онлайн-площадка намерена упростить операционные процессы и перенаправить ресурсы в наиболее быстрорастущие направления", - сообщает агентство со ссылкой на заявление главы компании Джейми Янноне (Jamie Iannone) во внутреннем документе. Представитель eBay в среду подтвердил Рейтер информацию об увольнениях. В феврале компания сократила 800 сотрудников, или порядка 6% штата, также говорится в материале. Компания eBay Inc. предоставляет услуги интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.
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технологии, калифорния, ebay
Технологии, Калифорния, eBay
eBay сократит 9% персонала
Reuters: eBay сократит 9% персонала в рамках оптимизации
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay намерен сократить 9% персонала в рамках оптимизации, передает агентство Рейтер.
"eBay сократит около 9% своих сотрудников, поскольку торговая онлайн-площадка намерена упростить операционные процессы и перенаправить ресурсы в наиболее быстрорастущие направления", - сообщает агентство со ссылкой на заявление главы компании Джейми Янноне (Jamie Iannone) во внутреннем документе.
Представитель eBay в среду подтвердил Рейтер информацию об увольнениях.
В феврале компания сократила 800 сотрудников, или порядка 6% штата, также говорится в материале.
Компания eBay Inc. предоставляет услуги интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.