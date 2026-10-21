https://1prime.ru/20261021/ebay-874476290.html

eBay сократит 9% персонала

eBay сократит 9% персонала - 21.10.2026, ПРАЙМ

eBay сократит 9% персонала

Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay намерен сократить 9% персонала в рамках оптимизации, передает агентство Рейтер. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T15:35+0300

2026-10-21T15:35+0300

2026-10-21T15:37+0300

технологии

калифорния

ebay

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874476290.jpg?1792586247

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay намерен сократить 9% персонала в рамках оптимизации, передает агентство Рейтер. "eBay сократит около 9% своих сотрудников, поскольку торговая онлайн-площадка намерена упростить операционные процессы и перенаправить ресурсы в наиболее быстрорастущие направления", - сообщает агентство со ссылкой на заявление главы компании Джейми Янноне (Jamie ⁠Iannone) во внутреннем документе. Представитель eBay в среду подтвердил Рейтер информацию об увольнениях. В феврале компания сократила 800 сотрудников, или порядка 6% штата, также говорится в материале. Компания eBay Inc. предоставляет услуги интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.

калифорния

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, калифорния, ebay