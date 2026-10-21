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Российская экономика стала четвертой по паритету покупательной способности
Российская экономика стала четвертой по паритету покупательной способности - 21.10.2026, ПРАЙМ
Российская экономика стала четвертой по паритету покупательной способности
Российская экономика стала четвертой в мире по паритету покупательной способности, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T14:49+0300
2026-10-21T14:49+0300
2026-10-21T14:49+0300
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китай
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индия
антон силуанов
госдума
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российская экономика стала четвертой в мире по паритету покупательной способности, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Нам удалось сохранить финансовое здоровье, а это залог благополучия. Крепкие финансы и макроэкономическая стабильность – это те условия, которые дают результаты. Наша экономика стала четвертой в мире по паритету покупательной способности после Китая, США и Индии, обогнав Германию и Японию", - сказал он, выступая в Госдуме.
Также Силуанов добавил, что Россия вошла в список стран с высоким уровнем дохода.
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россия, китай, сша, индия, антон силуанов, госдума
РОССИЯ, КИТАЙ, США, ИНДИЯ, Антон Силуанов, Госдума
Российская экономика стала четвертой по паритету покупательной способности
Силуанов: Россия стала четвертой в мире по паритету покупательной способности
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российская экономика стала четвертой в мире по паритету покупательной способности, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Нам удалось сохранить финансовое здоровье, а это залог благополучия. Крепкие финансы и макроэкономическая стабильность – это те условия, которые дают результаты. Наша экономика стала четвертой в мире по паритету покупательной способности после Китая, США и Индии, обогнав Германию и Японию", - сказал он, выступая в Госдуме.
Также Силуанов добавил, что Россия вошла в список стран с высоким уровнем дохода.