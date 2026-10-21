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Экс-топ-менеджера банка "Народный кредит" заочно приговорили к семи годам - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Экс-топ-менеджера банка "Народный кредит" заочно приговорили к семи годам
Экс-топ-менеджера банка "Народный кредит" заочно приговорили к семи годам - 21.10.2026, ПРАЙМ
Экс-топ-менеджера банка "Народный кредит" заочно приговорили к семи годам
Тверской суд Москвы заочно приговорил к семи годам лишения свободы бывшего топ-менеджера банка "Народный кредит" Игоря Стребкова по обвинению в особо крупном... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T20:00+0300
2026-10-21T20:02+0300
банки
финансы
россия
москва
мосгорсуд
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы заочно приговорил к семи годам лишения свободы бывшего топ-менеджера банка "Народный кредит" Игоря Стребкова по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. "Тверской районный суд города Москвы 21 октября 2026 года признал Стребкова Игоря Михайловича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии общего режима", - рассказали в пресс-службе. Приговор вынесен в заочном порядке, уточнили в пресс-службе. Там отметили, что суд также удовлетворил иск представителя потерпевшего ОАО "Банк "Народный кредит" в лице ГК "Агентство по страхованию вкладов" и взыскал со Стребкова и ранее осужденных пятерых участников преступления солидарно свыше 6,5 миллиарда рублей в счет возмещения имущественного вреда.
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банки, финансы, россия, москва, мосгорсуд
Банки, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, Мосгорсуд
20:00 21.10.2026 (обновлено: 20:02 21.10.2026)
 
Экс-топ-менеджера банка "Народный кредит" заочно приговорили к семи годам

Экс-топ-менеджера банка "Народный кредит" Стребкова заочно приговорили к 7 годам колонии

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы заочно приговорил к семи годам лишения свободы бывшего топ-менеджера банка "Народный кредит" Игоря Стребкова по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Тверской районный суд города Москвы 21 октября 2026 года признал Стребкова Игоря Михайловича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии общего режима", - рассказали в пресс-службе.
Приговор вынесен в заочном порядке, уточнили в пресс-службе.
Там отметили, что суд также удовлетворил иск представителя потерпевшего ОАО "Банк "Народный кредит" в лице ГК "Агентство по страхованию вкладов" и взыскал со Стребкова и ранее осужденных пятерых участников преступления солидарно свыше 6,5 миллиарда рублей в счет возмещения имущественного вреда.
 
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