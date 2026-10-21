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Экс-топ-менеджера банка "Народный кредит" заочно приговорили к семи годам

Экс-топ-менеджера банка "Народный кредит" заочно приговорили к семи годам - 21.10.2026, ПРАЙМ

Экс-топ-менеджера банка "Народный кредит" заочно приговорили к семи годам

Тверской суд Москвы заочно приговорил к семи годам лишения свободы бывшего топ-менеджера банка "Народный кредит" Игоря Стребкова по обвинению в особо крупном... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T20:00+0300

2026-10-21T20:00+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы заочно приговорил к семи годам лишения свободы бывшего топ-менеджера банка "Народный кредит" Игоря Стребкова по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. "Тверской районный суд города Москвы 21 октября 2026 года признал Стребкова Игоря Михайловича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии общего режима", - рассказали в пресс-службе. Приговор вынесен в заочном порядке, уточнили в пресс-службе. Там отметили, что суд также удовлетворил иск представителя потерпевшего ОАО "Банк "Народный кредит" в лице ГК "Агентство по страхованию вкладов" и взыскал со Стребкова и ранее осужденных пятерых участников преступления солидарно свыше 6,5 миллиарда рублей в счет возмещения имущественного вреда.

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