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Эксперт рассказала, почему россияне часто не контролируют свои подписки - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказала, почему россияне часто не контролируют свои подписки
Эксперт рассказала, почему россияне часто не контролируют свои подписки - 21.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, почему россияне часто не контролируют свои подписки
Россияне часто не контролируют свои подписки и регулярные списания из-за самой механики подписки - легко пропустить списание, если сумма небольшая и теряется... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T07:47+0300
2026-10-21T08:52+0300
технологии
бизнес
общество
rustore
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россияне часто не контролируют свои подписки и регулярные списания из-за самой механики подписки - легко пропустить списание, если сумма небольшая и теряется среди повседневных платежей, рассказала РИА Новости руководитель продуктового направления в RuStore Наталья Скребкова. "Одна из основных причин - сама механика подписки. При обычной покупке человек каждый раз принимает решение и видит стоимость товара или услуги. С подпиской это происходит только в момент подключения, а следующие платежи проходят автоматически. Особенно легко пропустить списание, если сумма небольшая и теряется среди других повседневных операций", - сказала она. Еще один распространенный сценарий, по словам эксперта, связан с пробными периодами и временной потребностью в сервисе. Пользователь может оформить подписку ради конкретной функции, фильма, курса или другого контента, сохранить платежные данные и согласиться на дальнейшее продление. При этом через несколько недель необходимость в сервисе исчезает, но подписка остается активной. Кроме того, иногда пользователь знает о подписке, но откладывает ее отключение, потому что не помнит, где именно ее оформлял. Оплата могла быть подключена в приложении, на сайте сервиса или через другую площадку, поэтому найти нужный раздел получается не сразу. "Дополнительной проблемой становится потеря доступа к аккаунту: человек может забыть логин или пароль от сервиса, которым давно не пользовался. В результате небольшая сумма продолжает списываться еще несколько месяцев просто потому, что отмена подписки требует дополнительных действий", - прокомментировала она. Скребкова уточнила, что бывает и обратная ситуация: сервисом пользуются редко, но подписку оставляют "на всякий случай". Пользователь допускает, что через месяц или два она снова понадобится, и не хочет потом заново искать нужный тариф, восстанавливать доступ или подключать оплату. "Подписки стоит периодически проверять в самих приложениях и сервисах, а также просматривать историю операций по карте: часть из них могла быть оформлена не через магазин приложений, а напрямую на сайте разработчика или сервиса. Если приложением давно не пользовались, стоит проверить, нужна ли подписка дальше, и при необходимости заранее отключить ее продление", - отметила эксперт.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
192
40
технологии, бизнес, общество , rustore
Технологии, Бизнес, Общество , RuStore
07:47 21.10.2026 (обновлено: 08:52 21.10.2026)
 
Эксперт рассказала, почему россияне часто не контролируют свои подписки

Скребкова: россияне часто не контролируют свои подписки из-за самой механики подписки

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россияне часто не контролируют свои подписки и регулярные списания из-за самой механики подписки - легко пропустить списание, если сумма небольшая и теряется среди повседневных платежей, рассказала РИА Новости руководитель продуктового направления в RuStore Наталья Скребкова.
"Одна из основных причин - сама механика подписки. При обычной покупке человек каждый раз принимает решение и видит стоимость товара или услуги. С подпиской это происходит только в момент подключения, а следующие платежи проходят автоматически. Особенно легко пропустить списание, если сумма небольшая и теряется среди других повседневных операций", - сказала она.
Еще один распространенный сценарий, по словам эксперта, связан с пробными периодами и временной потребностью в сервисе. Пользователь может оформить подписку ради конкретной функции, фильма, курса или другого контента, сохранить платежные данные и согласиться на дальнейшее продление. При этом через несколько недель необходимость в сервисе исчезает, но подписка остается активной.
Кроме того, иногда пользователь знает о подписке, но откладывает ее отключение, потому что не помнит, где именно ее оформлял. Оплата могла быть подключена в приложении, на сайте сервиса или через другую площадку, поэтому найти нужный раздел получается не сразу.
"Дополнительной проблемой становится потеря доступа к аккаунту: человек может забыть логин или пароль от сервиса, которым давно не пользовался. В результате небольшая сумма продолжает списываться еще несколько месяцев просто потому, что отмена подписки требует дополнительных действий", - прокомментировала она.
Скребкова уточнила, что бывает и обратная ситуация: сервисом пользуются редко, но подписку оставляют "на всякий случай". Пользователь допускает, что через месяц или два она снова понадобится, и не хочет потом заново искать нужный тариф, восстанавливать доступ или подключать оплату.
"Подписки стоит периодически проверять в самих приложениях и сервисах, а также просматривать историю операций по карте: часть из них могла быть оформлена не через магазин приложений, а напрямую на сайте разработчика или сервиса. Если приложением давно не пользовались, стоит проверить, нужна ли подписка дальше, и при необходимости заранее отключить ее продление", - отметила эксперт.
 
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