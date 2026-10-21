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"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности НЛМК на уровне "ruAAA"

"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности НЛМК на уровне "ruAAA" - 21.10.2026, ПРАЙМ

"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности НЛМК на уровне "ruAAA"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) на уровне "ruAАA", прогноз... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T13:33+0300

2026-10-21T13:33+0300

2026-10-21T13:33+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) на уровне "ruAАA", прогноз рейтинга - "стабильный", сообщило агентство. "Эксперт РА" подтвердил рейтинг кредитоспособности ПАО "НЛМК" на уровне ruAАА, прогноз по рейтингу стабильный", - говорится в сообщении. Отмечается, что рейтинг обусловлен высокой оценкой риск-профиля и ликвидности, сильными рыночными и конкурентными позициями, умеренно высокими показателями прибыльности, низкой долговой нагрузкой и уровнем корпоративных рисков. Так, по состоянию на 30 июня чистый долг группы был по-прежнему отрицательным. И в "Эксперт РА" прогнозируют сохранение отрицательного чистого долга в прогнозных периодах ввиду отсутствия необходимости в привлечении существенных объемов долга в ближайшие годы. По расчетам агентства, рентабельность EBITDA НЛМК за период с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года составила около 16% после 22% годом ранее. Ожидается, что на горизонте года показатель рентабельности будет оставаться под давлением слабого спроса на металлопродукцию. А сохранение "жестких денежно-кредитных условий" будет сдерживать спрос, ограничивая возможности повышения отпускных цен. НЛМК - крупнейший в России производитель стали, основная производственная площадка группы, производственные активы которой расположены в России, Европе и США. В первом полугодии компания сократила выпуск стали на 4%, до 7 миллионов тонн.

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