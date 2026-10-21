https://1prime.ru/20261021/ekspert-874468364.html
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности НЛМК на уровне "ruAAA"
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности НЛМК на уровне "ruAAA" - 21.10.2026, ПРАЙМ
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности НЛМК на уровне "ruAAA"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) на уровне "ruAАA", прогноз... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T13:33+0300
2026-10-21T13:33+0300
2026-10-21T13:33+0300
бизнес
европа
сша
нлмк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874468364.jpg?1792578809
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) на уровне "ruAАA", прогноз рейтинга - "стабильный", сообщило агентство.
"Эксперт РА" подтвердил рейтинг кредитоспособности ПАО "НЛМК" на уровне ruAАА, прогноз по рейтингу стабильный", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рейтинг обусловлен высокой оценкой риск-профиля и ликвидности, сильными рыночными и конкурентными позициями, умеренно высокими показателями прибыльности, низкой долговой нагрузкой и уровнем корпоративных рисков.
Так, по состоянию на 30 июня чистый долг группы был по-прежнему отрицательным. И в "Эксперт РА" прогнозируют сохранение отрицательного чистого долга в прогнозных периодах ввиду отсутствия необходимости в привлечении существенных объемов долга в ближайшие годы.
По расчетам агентства, рентабельность EBITDA НЛМК за период с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года составила около 16% после 22% годом ранее. Ожидается, что на горизонте года показатель рентабельности будет оставаться под давлением слабого спроса на металлопродукцию. А сохранение "жестких денежно-кредитных условий" будет сдерживать спрос, ограничивая возможности повышения отпускных цен.
НЛМК - крупнейший в России производитель стали, основная производственная площадка группы, производственные активы которой расположены в России, Европе и США. В первом полугодии компания сократила выпуск стали на 4%, до 7 миллионов тонн.
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, европа, сша, нлмк
Бизнес, ЕВРОПА, США, НЛМК
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности НЛМК на уровне "ruAAA"
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности НЛМК на уровне "ruAAA"
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) на уровне "ruAАA", прогноз рейтинга - "стабильный", сообщило агентство.
"Эксперт РА" подтвердил рейтинг кредитоспособности ПАО "НЛМК" на уровне ruAАА, прогноз по рейтингу стабильный", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рейтинг обусловлен высокой оценкой риск-профиля и ликвидности, сильными рыночными и конкурентными позициями, умеренно высокими показателями прибыльности, низкой долговой нагрузкой и уровнем корпоративных рисков.
Так, по состоянию на 30 июня чистый долг группы был по-прежнему отрицательным. И в "Эксперт РА" прогнозируют сохранение отрицательного чистого долга в прогнозных периодах ввиду отсутствия необходимости в привлечении существенных объемов долга в ближайшие годы.
По расчетам агентства, рентабельность EBITDA НЛМК за период с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года составила около 16% после 22% годом ранее. Ожидается, что на горизонте года показатель рентабельности будет оставаться под давлением слабого спроса на металлопродукцию. А сохранение "жестких денежно-кредитных условий" будет сдерживать спрос, ограничивая возможности повышения отпускных цен.
НЛМК - крупнейший в России производитель стали, основная производственная площадка группы, производственные активы которой расположены в России, Европе и США. В первом полугодии компания сократила выпуск стали на 4%, до 7 миллионов тонн.