Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности НЛМК на уровне "ruAAA" - 21.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261021/ekspert-874468364.html
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности НЛМК на уровне "ruAAA"
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности НЛМК на уровне "ruAAA" - 21.10.2026, ПРАЙМ
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности НЛМК на уровне "ruAAA"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) на уровне "ruAАA", прогноз... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T13:33+0300
2026-10-21T13:33+0300
бизнес
европа
сша
нлмк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874468364.jpg?1792578809
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) на уровне "ruAАA", прогноз рейтинга - "стабильный", сообщило агентство. "Эксперт РА" подтвердил рейтинг кредитоспособности ПАО "НЛМК" на уровне ruAАА, прогноз по рейтингу стабильный", - говорится в сообщении. Отмечается, что рейтинг обусловлен высокой оценкой риск-профиля и ликвидности, сильными рыночными и конкурентными позициями, умеренно высокими показателями прибыльности, низкой долговой нагрузкой и уровнем корпоративных рисков. Так, по состоянию на 30 июня чистый долг группы был по-прежнему отрицательным. И в "Эксперт РА" прогнозируют сохранение отрицательного чистого долга в прогнозных периодах ввиду отсутствия необходимости в привлечении существенных объемов долга в ближайшие годы. По расчетам агентства, рентабельность EBITDA НЛМК за период с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года составила около 16% после 22% годом ранее. Ожидается, что на горизонте года показатель рентабельности будет оставаться под давлением слабого спроса на металлопродукцию. А сохранение "жестких денежно-кредитных условий" будет сдерживать спрос, ограничивая возможности повышения отпускных цен. НЛМК - крупнейший в России производитель стали, основная производственная площадка группы, производственные активы которой расположены в России, Европе и США. В первом полугодии компания сократила выпуск стали на 4%, до 7 миллионов тонн.
европа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, европа, сша, нлмк
Бизнес, ЕВРОПА, США, НЛМК
13:33 21.10.2026
 
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности НЛМК на уровне "ruAAA"

"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности НЛМК на уровне "ruAAA"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) на уровне "ruAАA", прогноз рейтинга - "стабильный", сообщило агентство.
"Эксперт РА" подтвердил рейтинг кредитоспособности ПАО "НЛМК" на уровне ruAАА, прогноз по рейтингу стабильный", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рейтинг обусловлен высокой оценкой риск-профиля и ликвидности, сильными рыночными и конкурентными позициями, умеренно высокими показателями прибыльности, низкой долговой нагрузкой и уровнем корпоративных рисков.
Так, по состоянию на 30 июня чистый долг группы был по-прежнему отрицательным. И в "Эксперт РА" прогнозируют сохранение отрицательного чистого долга в прогнозных периодах ввиду отсутствия необходимости в привлечении существенных объемов долга в ближайшие годы.
По расчетам агентства, рентабельность EBITDA НЛМК за период с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года составила около 16% после 22% годом ранее. Ожидается, что на горизонте года показатель рентабельности будет оставаться под давлением слабого спроса на металлопродукцию. А сохранение "жестких денежно-кредитных условий" будет сдерживать спрос, ограничивая возможности повышения отпускных цен.
НЛМК - крупнейший в России производитель стали, основная производственная площадка группы, производственные активы которой расположены в России, Европе и США. В первом полугодии компания сократила выпуск стали на 4%, до 7 миллионов тонн.
 
БизнесЕВРОПАСШАНЛМК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала