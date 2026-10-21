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Эксперт рассказал, как избежать остановки производства при отказе ИИ - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как избежать остановки производства при отказе ИИ
Эксперт рассказал, как избежать остановки производства при отказе ИИ - 21.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как избежать остановки производства при отказе ИИ
Зависимость от искусственного интеллекта для промышленного предприятия становится сегодня критической - чтобы отказ цифровой системы по той или иной причине не... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T13:42+0300
2026-10-21T13:42+0300
технологии
россия
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Зависимость от искусственного интеллекта для промышленного предприятия становится сегодня критической - чтобы отказ цифровой системы по той или иной причине не привел к остановке производства, надо заранее предпринять ряд мер, рассказал РИА Новости директор центра отраслевой экспертизы IT-холдинга Lansoft Александр Климешов. "Каждый новый цифровой контур не только улучшает производственный процесс, но и создает его зависимость от программного обеспечения, инфраструктуры, данных, интеграций и специалистов. Для промышленного предприятия эта зависимость становится критической, если отказ системы останавливает производство, а резервный порядок работы существует только на бумаге", - сказал он. Первое, что, по его мнению, нужно сделать, - это заранее продумать план действий при отказе системы. "Определите, что делать, если решение станет недоступно: можно ли продолжить процесс в упрощенном режиме, нужна ли безопасная остановка оборудования, в какой очередности возвращать ключевые функции и сколько простоя производство реально выдержит", - уточнил собеседник агентства. Во-вторых, считает Климешов, надо периодически проверять не просто установку, а реальную готовность к работе в разных режимах. Нужно подтвердить, что производство стабильно работает с системой в обычном режиме, умеет переходить на резерв и способно восстановиться после сбоя. "Для этого фиксируют измеримые результаты, назначают ответственного за процесс, составляют список критических зависимостей (ПО, данные, интеграции, специалисты) и обязательно тестируют порядок восстановления", - пояснил он. Третий обязательный пункт с его точки зрения - заранее оценивать риски и закладывать их в решение. "Производство должно оценить последствия недоступности системы и условия безопасной работы, IT-служба - техническую возможность и сроки восстановления, а руководство - принять оставшиеся риски. В проект для инвестиционного комитета включайте не только эффект и бюджет внедрения, но и стоимость эксплуатации, перечень критических зависимостей, допустимое время простоя и четкий порядок восстановления", - заключил он.
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технологии, россия
Технологии, РОССИЯ
13:42 21.10.2026
 
Эксперт рассказал, как избежать остановки производства при отказе ИИ

Эксперт Климешов: зависимость от ИИ для промышленного предприятия становится критической

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Зависимость от искусственного интеллекта для промышленного предприятия становится сегодня критической - чтобы отказ цифровой системы по той или иной причине не привел к остановке производства, надо заранее предпринять ряд мер, рассказал РИА Новости директор центра отраслевой экспертизы IT-холдинга Lansoft Александр Климешов.
"Каждый новый цифровой контур не только улучшает производственный процесс, но и создает его зависимость от программного обеспечения, инфраструктуры, данных, интеграций и специалистов. Для промышленного предприятия эта зависимость становится критической, если отказ системы останавливает производство, а резервный порядок работы существует только на бумаге", - сказал он.
Первое, что, по его мнению, нужно сделать, - это заранее продумать план действий при отказе системы.
"Определите, что делать, если решение станет недоступно: можно ли продолжить процесс в упрощенном режиме, нужна ли безопасная остановка оборудования, в какой очередности возвращать ключевые функции и сколько простоя производство реально выдержит", - уточнил собеседник агентства.
Во-вторых, считает Климешов, надо периодически проверять не просто установку, а реальную готовность к работе в разных режимах. Нужно подтвердить, что производство стабильно работает с системой в обычном режиме, умеет переходить на резерв и способно восстановиться после сбоя.
"Для этого фиксируют измеримые результаты, назначают ответственного за процесс, составляют список критических зависимостей (ПО, данные, интеграции, специалисты) и обязательно тестируют порядок восстановления", - пояснил он.
Третий обязательный пункт с его точки зрения - заранее оценивать риски и закладывать их в решение.
"Производство должно оценить последствия недоступности системы и условия безопасной работы, IT-служба - техническую возможность и сроки восстановления, а руководство - принять оставшиеся риски. В проект для инвестиционного комитета включайте не только эффект и бюджет внедрения, но и стоимость эксплуатации, перечень критических зависимостей, допустимое время простоя и четкий порядок восстановления", - заключил он.
 
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