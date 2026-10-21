https://1prime.ru/20261021/ekspert-874474552.html

Эксперт оценил ущерб от остановки АЭС "Пакш-2"

Эксперт оценил ущерб от остановки АЭС "Пакш-2" - 21.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценил ущерб от остановки АЭС "Пакш-2"

Если правительство Венгрии примет решение о расторжении контракта по проекту АЭС "Пакш-2" невозвратные убытки составят до трех миллиардов евро, заявил... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T15:14+0300

2026-10-21T15:14+0300

2026-10-21T15:14+0300

газ

мировая экономика

венгрия

европа

пакш-2

аэс "пакш"

росатом

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874474552.jpg?1792584850

БУДАПЕШТ, 21 окт - ПРАЙМ. Если правительство Венгрии примет решение о расторжении контракта по проекту АЭС "Пакш-2" невозвратные убытки составят до трех миллиардов евро, заявил венгерский эксперт-энергетик, бывший генеральный директор электростанции Dunamenti Eromu и участник строительства АЭС "Пакш" Геза Уйхейи. Министерство экономики и энергетики Венгрии заявило 13 октября РИА Новости, что юридическая, финансовая и техническая проверка проекта АЭС "Пакш-2" завершится не ранее конца 2026 года, только после этого может быть принято решение о дальнейшей судьбе проекта. "Остановка проекта АЭС "Пакш-2" правительством имела бы тяжелые последствия. Необходимо было бы расторгнуть контракт. Можно было бы сослаться на задержку проекта, однако даже в этом случае избежать штрафных санкций за срыв проекта и требований о компенсации со стороны партнеров по контракту не удалось бы. Ущерб в результате этого может составить до трех миллиардов. Эти деньги были бы полностью потеряны", - сказал Уйхейи изданию Vilaggazdasag. По его словам, если по какой-то причине при этом не удастся продлить срок эксплуатации действующих блоков АЭС "Пакш", в энергоснабжении Венгрии могла бы возникнуть неразрешимая проблема. "Поставщик другой технологии не сможет завершить проект, поскольку АЭС "Пакш-2" была специально спроектирована под использование российской технологии. Использование малых модульных реакторов было бы крайне рискованным, поскольку эта технология еще находится в стадии разработки", - подчеркнул эксперт, добавив, что зависящие от погодных условий возобновляемые источники энергии не способны заменить АЭС. При этом строительство АЭС "Пакш-2" остается выгодным для Венгрии даже в случае, если стоимость контракта вырастет, отметил эксперт. По расчетам Уйхейи, первоначальная стоимость проекта составляет 12,5 миллиарда евро, из них 10 миллиардов - российский кредит на 21 год. Если условно считать среднюю ставку по кредиту на уровне 4,5%, то на его погашение приходится около 46,7 евро на каждый МВтч произведенной электроэнергии. "Если к расходам на погашение кредита добавить себестоимость производства электроэнергии АЭС "Пакш-2", которая составляет примерно 33 евро/МВтч, то совокупная стоимость электроэнергии АЭС "Пакш-2" получится на уровне около 80 евро/МВтч. Если сравнить это со средней ценой фьючерсных контрактов на венгерской электроэнергетической бирже в этом году - 133 евро/МВтч, то становится очевидно, что строительство АЭС "Пакш-2" остается выгодным даже с учетом возможного удорожания проекта по сравнению с первоначальной стоимостью", - отмечает Vilaggazdasag. Уйхейи добавил, что наиболее значительный экономический эффект должен проявиться после окончания периода погашения кредита, поскольку при гарантированном сроке эксплуатации как минимум 60 лет остается еще около 40 лет работы станции. Служба внешней разведки России сообщила 12 октября, что, по поступающей информации, руководство Еврокомиссии стало главным заказчиком развернутой в Европе информационной кампании против "Росатома" и строительства с его участием АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Сейчас на единственной в Венгрии АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" с реакторами ВВЭР-1200 эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. Церемония заливки "первого бетона" для двух новых блоков АЭС "Пакш", которая расширяется по проекту "Росатома", состоялась 5 февраля нынешнего года.

венгрия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, мировая экономика, венгрия, европа, пакш-2, аэс "пакш", росатом