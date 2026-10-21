https://1prime.ru/20261021/ekspert-874480179.html

Эксперт рассказал об утечке данных об уязвимостях в PHP

Эксперт рассказал об утечке данных об уязвимостях в PHP - 21.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал об утечке данных об уязвимостях в PHP

Десятки миллионов веб-страниц во всем мире оказались доступны для злоумышленников из-за утечки информации об уязвимостях в языке программирования PHP, который... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T16:33+0300

2026-10-21T16:33+0300

2026-10-21T16:33+0300

технологии

лаборатория касперского

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ДЕНПАСАР, 20 окт - ПРАЙМ. Десятки миллионов веб-страниц во всем мире оказались доступны для злоумышленников из-за утечки информации об уязвимостях в языке программирования PHP, который используется для написания большинства сайтов, рассказал РИА Новости старший эксперт Kaspersky GReAT Леонид Безвершенко в рамках конференции Security Analyst Summit 2026. PHP - это серверный язык программирования. Его главной задачей является создание динамических веб-страниц: то, что меняется в зависимости от действий пользователя, данных из базы или других условий. "В открытом доступе появилась информация о двух критических уязвимостях в интерпретаторе PHP. Это один из самых популярных языков программирования во всем мире для создания сайтов. На языке программирования PHP в мире работают десятки миллионов различных веб-ресурсов и приложений", - сказал эксперт. Он пояснил, что уязвимости в PHP дают хакерам возможность получить доступ к серверу без авторизации. А это, в свою очередь, приводит к компрометации инфраструктуры сервера, на котором работает тот или иной сайт. После чего злоумышленники могут получить доступ к хранящимся там данным пользователей, выполнить вредоносный код или постараться проникнуть в инфраструктуру организации, которая владеет этим ресурсом. Эксперт отмечает, что владельцам ресурсов крайне важно срочно установить обновление, как только оно появится. До этого для снижения риска следует заблокировать возможность загрузки определенного формата данных, а также сделать резервные копии и перенести важную информацию в другое место. Пользователям же рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию, во всех возможных сервисах, и установить защиту от вредоносных программ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, лаборатория касперского