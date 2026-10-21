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Эксперт рассказал об утечке данных об уязвимостях в PHP - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал об утечке данных об уязвимостях в PHP
Эксперт рассказал об утечке данных об уязвимостях в PHP - 21.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал об утечке данных об уязвимостях в PHP
Десятки миллионов веб-страниц во всем мире оказались доступны для злоумышленников из-за утечки информации об уязвимостях в языке программирования PHP, который... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T16:33+0300
2026-10-21T16:33+0300
технологии
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ДЕНПАСАР, 20 окт - ПРАЙМ. Десятки миллионов веб-страниц во всем мире оказались доступны для злоумышленников из-за утечки информации об уязвимостях в языке программирования PHP, который используется для написания большинства сайтов, рассказал РИА Новости старший эксперт Kaspersky GReAT Леонид Безвершенко в рамках конференции Security Analyst Summit 2026. PHP - это серверный язык программирования. Его главной задачей является создание динамических веб-страниц: то, что меняется в зависимости от действий пользователя, данных из базы или других условий. "В открытом доступе появилась информация о двух критических уязвимостях в интерпретаторе PHP. Это один из самых популярных языков программирования во всем мире для создания сайтов. На языке программирования PHP в мире работают десятки миллионов различных веб-ресурсов и приложений", - сказал эксперт. Он пояснил, что уязвимости в PHP дают хакерам возможность получить доступ к серверу без авторизации. А это, в свою очередь, приводит к компрометации инфраструктуры сервера, на котором работает тот или иной сайт. После чего злоумышленники могут получить доступ к хранящимся там данным пользователей, выполнить вредоносный код или постараться проникнуть в инфраструктуру организации, которая владеет этим ресурсом. Эксперт отмечает, что владельцам ресурсов крайне важно срочно установить обновление, как только оно появится. До этого для снижения риска следует заблокировать возможность загрузки определенного формата данных, а также сделать резервные копии и перенести важную информацию в другое место. Пользователям же рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию, во всех возможных сервисах, и установить защиту от вредоносных программ.
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4.7
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
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4.7
96
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40
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технологии, лаборатория касперского
Технологии, Лаборатория Касперского
16:33 21.10.2026
 
Эксперт рассказал об утечке данных об уязвимостях в PHP

Эксперт Безвершенко: десятки миллионов веб-страниц в мире доступны для хакеров

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ДЕНПАСАР, 20 окт - ПРАЙМ. Десятки миллионов веб-страниц во всем мире оказались доступны для злоумышленников из-за утечки информации об уязвимостях в языке программирования PHP, который используется для написания большинства сайтов, рассказал РИА Новости старший эксперт Kaspersky GReAT Леонид Безвершенко в рамках конференции Security Analyst Summit 2026.
PHP - это серверный язык программирования. Его главной задачей является создание динамических веб-страниц: то, что меняется в зависимости от действий пользователя, данных из базы или других условий.
"В открытом доступе появилась информация о двух критических уязвимостях в интерпретаторе PHP. Это один из самых популярных языков программирования во всем мире для создания сайтов. На языке программирования PHP в мире работают десятки миллионов различных веб-ресурсов и приложений", - сказал эксперт.
Он пояснил, что уязвимости в PHP дают хакерам возможность получить доступ к серверу без авторизации. А это, в свою очередь, приводит к компрометации инфраструктуры сервера, на котором работает тот или иной сайт. После чего злоумышленники могут получить доступ к хранящимся там данным пользователей, выполнить вредоносный код или постараться проникнуть в инфраструктуру организации, которая владеет этим ресурсом.
Эксперт отмечает, что владельцам ресурсов крайне важно срочно установить обновление, как только оно появится. До этого для снижения риска следует заблокировать возможность загрузки определенного формата данных, а также сделать резервные копии и перенести важную информацию в другое место.
Пользователям же рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию, во всех возможных сервисах, и установить защиту от вредоносных программ.
 
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