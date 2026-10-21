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Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества России и Африки - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества России и Африки
Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества России и Африки - 21.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества России и Африки
Россия и африканские страны могут развивать сотрудничество в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции, расширить торговлю растительными маслами, пшеницей и | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:16+0300
2026-10-21T17:16+0300
сельское хозяйство
россия
африка
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874484083.jpg?1792592182
МОСКВА, 21 октября - ПРАЙМ. Россия и африканские страны могут развивать сотрудничество в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции, расширить торговлю растительными маслами, пшеницей и удобрениями, заявил бывший генеральный директор Эфиопского института сельскохозяйственных исследований Цедеке Абате. "В краткосрочной перспективе … мы можем подумать о пшенице, масле, масличных культурах, удобрениях", - сказал он, говоря о перспективах сотрудничества, в ходе круглого стола на тему "Россия и Африка накануне третьего Саммита: практические решения для устойчивого партнерства" на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня". Эксперт отметил, что торговля должна учитывать преимущества обеих сторон. По его словам, африканские страны экспортируют масличные культуры, в частности кунжут, и производят срезанные цветы, тогда как Россия располагает большими возможностями в производстве подсолнечного масла. "Африка экспортирует масличные семена, особенно семена кунжута, а импортирует … пальмовое масло, качество которого намного ниже подсолнечного масла, которого в России предостаточно", - заявил он. Эксперт подчеркнул, что сотрудничество не должно ограничиваться односторонними поставками: приоритеты развития сельского хозяйства необходимо определять совместно. "Это не должна быть улица с односторонним движением. Это должно быть движение в обе стороны", - отметил он. По мнению эксперта, в средне- и долгосрочной перспективе России и африканским странам следует совместно определить приоритетные направления аграрного сотрудничества.
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192
40
192
40
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5
4.7
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сельское хозяйство, россия, африка
Сельское хозяйство, РОССИЯ, АФРИКА
17:16 21.10.2026
 
Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества России и Африки

Экс-глава Эфиопского института Абате: Россия и Африка могут развивать сотрудничество

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МОСКВА, 21 октября - ПРАЙМ. Россия и африканские страны могут развивать сотрудничество в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции, расширить торговлю растительными маслами, пшеницей и удобрениями, заявил бывший генеральный директор Эфиопского института сельскохозяйственных исследований Цедеке Абате.
"В краткосрочной перспективе … мы можем подумать о пшенице, масле, масличных культурах, удобрениях", - сказал он, говоря о перспективах сотрудничества, в ходе круглого стола на тему "Россия и Африка накануне третьего Саммита: практические решения для устойчивого партнерства" на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
Эксперт отметил, что торговля должна учитывать преимущества обеих сторон. По его словам, африканские страны экспортируют масличные культуры, в частности кунжут, и производят срезанные цветы, тогда как Россия располагает большими возможностями в производстве подсолнечного масла.
"Африка экспортирует масличные семена, особенно семена кунжута, а импортирует … пальмовое масло, качество которого намного ниже подсолнечного масла, которого в России предостаточно", - заявил он.
Эксперт подчеркнул, что сотрудничество не должно ограничиваться односторонними поставками: приоритеты развития сельского хозяйства необходимо определять совместно.
"Это не должна быть улица с односторонним движением. Это должно быть движение в обе стороны", - отметил он.
По мнению эксперта, в средне- и долгосрочной перспективе России и африканским странам следует совместно определить приоритетные направления аграрного сотрудничества.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯАФРИКА
 
 
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