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Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества России и Африки

Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества России и Африки - 21.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества России и Африки

Россия и африканские страны могут развивать сотрудничество в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции, расширить торговлю растительными маслами, пшеницей и | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T17:16+0300

2026-10-21T17:16+0300

2026-10-21T17:16+0300

сельское хозяйство

россия

африка

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МОСКВА, 21 октября - ПРАЙМ. Россия и африканские страны могут развивать сотрудничество в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции, расширить торговлю растительными маслами, пшеницей и удобрениями, заявил бывший генеральный директор Эфиопского института сельскохозяйственных исследований Цедеке Абате. "В краткосрочной перспективе … мы можем подумать о пшенице, масле, масличных культурах, удобрениях", - сказал он, говоря о перспективах сотрудничества, в ходе круглого стола на тему "Россия и Африка накануне третьего Саммита: практические решения для устойчивого партнерства" на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня". Эксперт отметил, что торговля должна учитывать преимущества обеих сторон. По его словам, африканские страны экспортируют масличные культуры, в частности кунжут, и производят срезанные цветы, тогда как Россия располагает большими возможностями в производстве подсолнечного масла. "Африка экспортирует масличные семена, особенно семена кунжута, а импортирует … пальмовое масло, качество которого намного ниже подсолнечного масла, которого в России предостаточно", - заявил он. Эксперт подчеркнул, что сотрудничество не должно ограничиваться односторонними поставками: приоритеты развития сельского хозяйства необходимо определять совместно. "Это не должна быть улица с односторонним движением. Это должно быть движение в обе стороны", - отметил он. По мнению эксперта, в средне- и долгосрочной перспективе России и африканским странам следует совместно определить приоритетные направления аграрного сотрудничества.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, россия, африка