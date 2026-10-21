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Эксперты России и Индии обсуждают платежные системы

Эксперты России и Индии обсуждают платежные системы - 21.10.2026, ПРАЙМ

Эксперты России и Индии обсуждают платежные системы

Эксперты России и Индии в рамках совместной рабочей группы обсуждают вопросы платежных систем, систем финансовых сообщений и платформ цифровых валют центральных | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T00:21+0300

2026-10-21T00:21+0300

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владимир путин

нарендра моди

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Эксперты России и Индии в рамках совместной рабочей группы обсуждают вопросы платежных систем, систем финансовых сообщений и платформ цифровых валют центральных банков, заявил посол Индии в России Винай Кумар. "Эксперты обеих сторон в рамках совместной рабочей группы обсуждают вопросы платежных систем, систем финансовых сообщений, а также платформ цифровых валют центральных банков", - сказал Кумар "Известиям". Укрепление банковского и финансового сотрудничества для экономического развития и поддержки взаимной торговли - одно из ключевых направлений отношений двух стран, отметил посол. Президент России Владимир Путин 1 октября заявил, что самым перспективным направлением в торговле России и Индии остается взаимодействие в высокотехнологичных сферах. По его словам, с согласия и при поддержке премьер-министра Индии Нарендры Моди организуются мероприятия, где индийские импортеры представляют товары, которые они могли бы импортировать на российский рынок, и Россия готова к продолжению такой работы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банки, индия, владимир путин, нарендра моди