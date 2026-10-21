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Эксперты России и Индии обсуждают платежные системы
Эксперты России и Индии обсуждают платежные системы - 21.10.2026, ПРАЙМ
Эксперты России и Индии обсуждают платежные системы
Эксперты России и Индии в рамках совместной рабочей группы обсуждают вопросы платежных систем, систем финансовых сообщений и платформ цифровых валют центральных | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T00:21+0300
2026-10-21T00:21+0300
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финансы
россия
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индия
владимир путин
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Эксперты России и Индии в рамках совместной рабочей группы обсуждают вопросы платежных систем, систем финансовых сообщений и платформ цифровых валют центральных банков, заявил посол Индии в России Винай Кумар.
"Эксперты обеих сторон в рамках совместной рабочей группы обсуждают вопросы платежных систем, систем финансовых сообщений, а также платформ цифровых валют центральных банков", - сказал Кумар "Известиям".
Укрепление банковского и финансового сотрудничества для экономического развития и поддержки взаимной торговли - одно из ключевых направлений отношений двух стран, отметил посол.
Президент России Владимир Путин 1 октября заявил, что самым перспективным направлением в торговле России и Индии остается взаимодействие в высокотехнологичных сферах. По его словам, с согласия и при поддержке премьер-министра Индии Нарендры Моди организуются мероприятия, где индийские импортеры представляют товары, которые они могли бы импортировать на российский рынок, и Россия готова к продолжению такой работы.
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финансы, россия, банки, индия, владимир путин, нарендра моди
Финансы, РОССИЯ, Банки, ИНДИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди
Эксперты России и Индии обсуждают платежные системы
Посол Индии Кумар: эксперты России и Индии обсуждают платежные системы
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Эксперты России и Индии в рамках совместной рабочей группы обсуждают вопросы платежных систем, систем финансовых сообщений и платформ цифровых валют центральных банков, заявил посол Индии в России Винай Кумар.
"Эксперты обеих сторон в рамках совместной рабочей группы обсуждают вопросы платежных систем, систем финансовых сообщений, а также платформ цифровых валют центральных банков", - сказал Кумар "Известиям".
Укрепление банковского и финансового сотрудничества для экономического развития и поддержки взаимной торговли - одно из ключевых направлений отношений двух стран, отметил посол.
Президент России Владимир Путин 1 октября заявил, что самым перспективным направлением в торговле России и Индии остается взаимодействие в высокотехнологичных сферах. По его словам, с согласия и при поддержке премьер-министра Индии Нарендры Моди организуются мероприятия, где индийские импортеры представляют товары, которые они могли бы импортировать на российский рынок, и Россия готова к продолжению такой работы.