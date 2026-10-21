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Последствия Эль-Ниньо могут стоить странам Африки до 20 миллиардов долларов

Последствия Эль-Ниньо могут стоить странам Африки до 20 миллиардов долларов - 21.10.2026, ПРАЙМ

Последствия Эль-Ниньо могут стоить странам Африки до 20 миллиардов долларов

Последствия явления Эль-Ниньо, которое в этом году, как ожидается, будет беспрецедентно сильным, могут стоить странам Африки до 20 миллиардов долларов, заявил... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T22:35+0300

2026-10-21T22:35+0300

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ЖЕНЕВА, 21 окт – ПРАЙМ. Последствия явления Эль-Ниньо, которое в этом году, как ожидается, будет беспрецедентно сильным, могут стоить странам Африки до 20 миллиардов долларов, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер. "Это Эль-Ниньо влечет за собой масштабные гуманитарные последствия: 50 миллионов человек могут столкнуться с усугублением проблемы голода. По оценкам Африканского банка развития, африканским странам это обойдется в сумму от 10 до 20 миллиардов долларов США, а их ВВП сократится на 1–2%", - сказал он журналистам в Женеве. Он отметил, что ущерб не ограничится странами, оказавшимися непосредственно на пути этого явления Эль-Ниньо. "Оно спровоцирует экономические потрясения в мировом масштабе, а также приведет к новым конфликтам, вынужденному переселению людей и миграционным процессам. Поэтому глобальная угроза такого масштаба требует полной мобилизации усилий всего мирового сообщества", - подчеркнул он. ООН выделила более 50 миллионов долларов для поддержки 11 уязвимых стран, меры включают в себя предоставление денежных средств семьям, защиту сельскохозяйственных культур и поголовья скота, распределение семян и необходимых материалов, а также подготовку местных сообществ к наводнениям и засухам, указал Флетчер. Ранее в среду Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что климатическое явление Эль-Ниньо в этом году может стать сильнейшим за 40 лет, что приведет к таким экстремальным погодным явлениям, как жара, засуха и наводнения. Температура поверхности моря в тропической части Тихого океана – эпицентре Эль-Ниньо – в период с ноября 2026 года по январь 2027 года может подняться до уровня, превышающего средние значения на 3,8 градуса по Цельсию.

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мировая экономика, африка, сша, женева, эль-ниньо, оон