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СМИ: ЕС хочет убедить Канаду и Британию увеличить поддержку Украины

СМИ: ЕС хочет убедить Канаду и Британию увеличить поддержку Украины - 21.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: ЕС хочет убедить Канаду и Британию увеличить поддержку Украины

Евросоюз планирует убедить Канаду и Великобританию нарастить поддержку Украины, чтобы помочь восполнить финансовый дефицит в 70 миллиардов евро, который скорее... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T07:13+0300

2026-10-21T07:13+0300

2026-10-21T07:13+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Евросоюз планирует убедить Канаду и Великобританию нарастить поддержку Украины, чтобы помочь восполнить финансовый дефицит в 70 миллиардов евро, который скорее всего возникнет в 2027 году на Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на пять чиновников и двух дипломатов из ЕС. Несколько месяцев назад ЕС уже согласовал выделение Украине 90 миллиардов евро на два года, из которых 45 миллиардов приходятся на 2027 год. Однако Киеву понадобились дополнительные средства в размере 70 миллиардов евро, Зеленский запросил их на саммите ЕС, и теперь европейским странам предстоит решить, откуда взять недостающую сумму. "ЕС готовится попытаться убедить Канаду и Великобританию увеличить свою поддержку Украины в рамках усилий по устранению финансового дефицита в размере 70 миллиардов евро, с которым Киев столкнется в следующем году", - говорится в сообщении издания. По данным Politico, саммиты ЕС-Канада и ЕС-Великобритания, которые пройдут 29–30 октября и 20 ноября соответственно, дадут Брюсселю возможность поднять этот вопрос на высшем уровне. При этом в ЕС подчеркивают, что речь не идет о критике Лондона или Оттавы. Издание отмечает, что "потребности Украины выросли" и теперь, по словам источников, представители Евросоюза все чаще рассматривает союзников вне политического блока в качестве источников финансирования. Дипломаты и чиновники подчеркнули, что не ожидают заключения формальных соглашений. "Завтра (в четверг - ред.) послы стран ЕС обсудят предстоящие саммиты с участием Канады и Великобритании; ожидается, что в повестку дня войдет и вопрос о финансировании Украины", - подчеркнули изданию два дипломата. Как уточняет Politico, Еврокомиссия не определилась, о чем именно она собирается просить партнеров и как этот запрос может быть связан с переговорами по вопросам торговли и обороны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее признала, что финансовые потребности Украины будут продолжать расти, пока продолжается конфликт, и призвала других международных партнеров увеличить помощь Киеву. Россия неоднократно заявляла, что продолжение западного финансирования и вооружения Украины затягивает конфликт и препятствует его дипломатическому урегулированию.

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мировая экономика, украина, канада, великобритания, урсула фон дер ляйен, ес, politico