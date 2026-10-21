Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС цены на топливо и смазочные материалы выросли в сентябре на 31,4% - 21.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261021/es-874471399.html
В ЕС цены на топливо и смазочные материалы выросли в сентябре на 31,4%
В ЕС цены на топливо и смазочные материалы выросли в сентябре на 31,4% - 21.10.2026, ПРАЙМ
В ЕС цены на топливо и смазочные материалы выросли в сентябре на 31,4%
Цены на топливо и горюче-смазочные материалы для личного транспорта в ЕС в сентябре продолжили расти седьмой месяц подряд, рост в годовом выражении стал... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T14:22+0300
2026-10-21T14:22+0300
мировая экономика
болгария
эстония
литва
ес
евростат
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874471399.jpg?1792581726
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Цены на топливо и горюче-смазочные материалы для личного транспорта в ЕС в сентябре продолжили расти седьмой месяц подряд, рост в годовом выражении стал максимальным более чем за четыре года, свидетельствуют данные Евростата. "В сентябре 2026 года цены на топливо и смазочные материалы для личного транспорта в ЕС выросли на 31,4% по сравнению с сентябрем 2025 года. Этому предшествовал рост цен в годовом исчислении на 16,9% в июле и на 23,8% в августе", - говорится в публикации на сайте ведомства. Согласно данным Евростата, цены растут седьмой месяц подряд, с марта 2026 года. Тогда рост составил 12,9% после сокращения в феврале на 3,4%. Рост цен в сентябре этого года оказался максимальным с июня 2022 года, когда он достигал исторического максимума в 39,2%. При этом в 26 странах Евросоюза из 27 годовые показатели роста цен в этом сентябре оказались выше, чем в июле и августе текущего года. В трех странах ЕС рост цен превысил 40% - в Болгарии (+42,2%), Эстонии (+40,6%) и Литве (+40,2%). Еще в 12 странах рост цен оказался выше 30%: от Чехии (+37,5%), Германии (+36,8%) и Люксембурга (+36,2%), до Испании (+30,8%) и Португалии (+30,3%). Меньше всего топливо и горюче-смазочные материалы подорожали в Венгрии (+6,9%), Ирландии (+17,7%) и Швеции (+19,9%). Не изменились цены на Мальте.
болгария
эстония
литва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, болгария, эстония, литва, ес, евростат
Мировая экономика, БОЛГАРИЯ, ЭСТОНИЯ, ЛИТВА, ЕС, Евростат
14:22 21.10.2026
 
В ЕС цены на топливо и смазочные материалы выросли в сентябре на 31,4%

Евростат: цены на топливо и смазочные материалы в ЕС в сентябре выросли на 31,4%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Цены на топливо и горюче-смазочные материалы для личного транспорта в ЕС в сентябре продолжили расти седьмой месяц подряд, рост в годовом выражении стал максимальным более чем за четыре года, свидетельствуют данные Евростата.
"В сентябре 2026 года цены на топливо и смазочные материалы для личного транспорта в ЕС выросли на 31,4% по сравнению с сентябрем 2025 года. Этому предшествовал рост цен в годовом исчислении на 16,9% в июле и на 23,8% в августе", - говорится в публикации на сайте ведомства.
Согласно данным Евростата, цены растут седьмой месяц подряд, с марта 2026 года. Тогда рост составил 12,9% после сокращения в феврале на 3,4%. Рост цен в сентябре этого года оказался максимальным с июня 2022 года, когда он достигал исторического максимума в 39,2%.
При этом в 26 странах Евросоюза из 27 годовые показатели роста цен в этом сентябре оказались выше, чем в июле и августе текущего года.
В трех странах ЕС рост цен превысил 40% - в Болгарии (+42,2%), Эстонии (+40,6%) и Литве (+40,2%). Еще в 12 странах рост цен оказался выше 30%: от Чехии (+37,5%), Германии (+36,8%) и Люксембурга (+36,2%), до Испании (+30,8%) и Португалии (+30,3%).
Меньше всего топливо и горюче-смазочные материалы подорожали в Венгрии (+6,9%), Ирландии (+17,7%) и Швеции (+19,9%). Не изменились цены на Мальте.
 
Мировая экономикаБОЛГАРИЯЭСТОНИЯЛИТВАЕСЕвростат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала