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В ЕС цены на топливо и смазочные материалы выросли в сентябре на 31,4%
В ЕС цены на топливо и смазочные материалы выросли в сентябре на 31,4% - 21.10.2026, ПРАЙМ
В ЕС цены на топливо и смазочные материалы выросли в сентябре на 31,4%
Цены на топливо и горюче-смазочные материалы для личного транспорта в ЕС в сентябре продолжили расти седьмой месяц подряд, рост в годовом выражении стал... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T14:22+0300
2026-10-21T14:22+0300
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мировая экономика
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евростат
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Цены на топливо и горюче-смазочные материалы для личного транспорта в ЕС в сентябре продолжили расти седьмой месяц подряд, рост в годовом выражении стал максимальным более чем за четыре года, свидетельствуют данные Евростата.
"В сентябре 2026 года цены на топливо и смазочные материалы для личного транспорта в ЕС выросли на 31,4% по сравнению с сентябрем 2025 года. Этому предшествовал рост цен в годовом исчислении на 16,9% в июле и на 23,8% в августе", - говорится в публикации на сайте ведомства.
Согласно данным Евростата, цены растут седьмой месяц подряд, с марта 2026 года. Тогда рост составил 12,9% после сокращения в феврале на 3,4%. Рост цен в сентябре этого года оказался максимальным с июня 2022 года, когда он достигал исторического максимума в 39,2%.
При этом в 26 странах Евросоюза из 27 годовые показатели роста цен в этом сентябре оказались выше, чем в июле и августе текущего года.
В трех странах ЕС рост цен превысил 40% - в Болгарии (+42,2%), Эстонии (+40,6%) и Литве (+40,2%). Еще в 12 странах рост цен оказался выше 30%: от Чехии (+37,5%), Германии (+36,8%) и Люксембурга (+36,2%), до Испании (+30,8%) и Португалии (+30,3%).
Меньше всего топливо и горюче-смазочные материалы подорожали в Венгрии (+6,9%), Ирландии (+17,7%) и Швеции (+19,9%). Не изменились цены на Мальте.
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мировая экономика, болгария, эстония, литва, ес, евростат
Мировая экономика, БОЛГАРИЯ, ЭСТОНИЯ, ЛИТВА, ЕС, Евростат
В ЕС цены на топливо и смазочные материалы выросли в сентябре на 31,4%
Евростат: цены на топливо и смазочные материалы в ЕС в сентябре выросли на 31,4%
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Цены на топливо и горюче-смазочные материалы для личного транспорта в ЕС в сентябре продолжили расти седьмой месяц подряд, рост в годовом выражении стал максимальным более чем за четыре года, свидетельствуют данные Евростата.
"В сентябре 2026 года цены на топливо и смазочные материалы для личного транспорта в ЕС выросли на 31,4% по сравнению с сентябрем 2025 года. Этому предшествовал рост цен в годовом исчислении на 16,9% в июле и на 23,8% в августе", - говорится в публикации на сайте ведомства.
Согласно данным Евростата, цены растут седьмой месяц подряд, с марта 2026 года. Тогда рост составил 12,9% после сокращения в феврале на 3,4%. Рост цен в сентябре этого года оказался максимальным с июня 2022 года, когда он достигал исторического максимума в 39,2%.
При этом в 26 странах Евросоюза из 27 годовые показатели роста цен в этом сентябре оказались выше, чем в июле и августе текущего года.
В трех странах ЕС рост цен превысил 40% - в Болгарии (+42,2%), Эстонии (+40,6%) и Литве (+40,2%). Еще в 12 странах рост цен оказался выше 30%: от Чехии (+37,5%), Германии (+36,8%) и Люксембурга (+36,2%), до Испании (+30,8%) и Португалии (+30,3%).
Меньше всего топливо и горюче-смазочные материалы подорожали в Венгрии (+6,9%), Ирландии (+17,7%) и Швеции (+19,9%). Не изменились цены на Мальте.