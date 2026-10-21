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ЕС не стремится к торговому конфликту с Китаем, заявил Мерц - 21.10.2026, ПРАЙМ
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ЕС не стремится к торговому конфликту с Китаем, заявил Мерц
ЕС не стремится к торговому конфликту с Китаем, заявил Мерц - 21.10.2026, ПРАЙМ
ЕС не стремится к торговому конфликту с Китаем, заявил Мерц
Европейский союз и, в частности, Германия не стремятся к торговому конфликту с Китаем, однако готовы защищать собственные экономические интересы, заявил канцлер | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T14:49+0300
2026-10-21T14:49+0300
мировая экономика
китай
германия
сша
фридрих мерц
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БЕРЛИН, 21 окт - ПРАЙМ. Европейский союз и, в частности, Германия не стремятся к торговому конфликту с Китаем, однако готовы защищать собственные экономические интересы, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "Наша цель - не конфликт, а установление нового баланса в торговле с Китаем, который остается надежным и важным партнером для многих компаний в Германии и за ее пределами… Таким образом, мы не стремимся к конфликту, но учитываем наши собственные интересы", - заявил Мерц, выступая на панельной дискуссии в рамках экономического форума Berlin Global Dialogue. Трансляцию вел телеканал Bloomberg. В этой связи Мерц назвал "относительно успешными" состоявшиеся на днях консультации между Евросоюзом и Китаем по вопросам ограничения поставок автомобилей. Канцлер добавил, что ЕС готов задействовать внутренние защитные инструменты против "недобросовестных практик" со стороны Пекина, включая субсидии и валютные манипуляции. Вместе с тем он подчеркнул, что Европа, в отличие от США, не намерена закрывать от Китая свои рынки. "Мы не закрываем наши рынки. Это противоположно тому, что делают США. Рынок США закрыт для большинства китайских компаний и товаров, в Европе дело обстоит иначе - мы открыты и хотим оставаться открытыми", - резюмировал Мерц. Глава минфина ФРГ Ларс Клингбайль сообщил ранее, что готовящийся пакет мер по поддержке европейского автопрома предусматривает также защитные механизмы в отношениях с Китаем и введение субсидий на покупку электромобилей с приоритетом для европейских производителей.
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мировая экономика, китай, германия, сша, фридрих мерц, ес, bloomberg
Мировая экономика, КИТАЙ, ГЕРМАНИЯ, США, Фридрих Мерц, ЕС, Bloomberg
14:49 21.10.2026
 
ЕС не стремится к торговому конфликту с Китаем, заявил Мерц

Канцлер ФРГ Мерц: Евросоюз не стремится к торговому конфликту с Китаем

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БЕРЛИН, 21 окт - ПРАЙМ. Европейский союз и, в частности, Германия не стремятся к торговому конфликту с Китаем, однако готовы защищать собственные экономические интересы, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Наша цель - не конфликт, а установление нового баланса в торговле с Китаем, который остается надежным и важным партнером для многих компаний в Германии и за ее пределами… Таким образом, мы не стремимся к конфликту, но учитываем наши собственные интересы", - заявил Мерц, выступая на панельной дискуссии в рамках экономического форума Berlin Global Dialogue. Трансляцию вел телеканал Bloomberg.
В этой связи Мерц назвал "относительно успешными" состоявшиеся на днях консультации между Евросоюзом и Китаем по вопросам ограничения поставок автомобилей. Канцлер добавил, что ЕС готов задействовать внутренние защитные инструменты против "недобросовестных практик" со стороны Пекина, включая субсидии и валютные манипуляции.
Вместе с тем он подчеркнул, что Европа, в отличие от США, не намерена закрывать от Китая свои рынки.
"Мы не закрываем наши рынки. Это противоположно тому, что делают США. Рынок США закрыт для большинства китайских компаний и товаров, в Европе дело обстоит иначе - мы открыты и хотим оставаться открытыми", - резюмировал Мерц.
Глава минфина ФРГ Ларс Клингбайль сообщил ранее, что готовящийся пакет мер по поддержке европейского автопрома предусматривает также защитные механизмы в отношениях с Китаем и введение субсидий на покупку электромобилей с приоритетом для европейских производителей.
 
Мировая экономикаКИТАЙГЕРМАНИЯСШАФридрих МерцЕСBloomberg
 
 
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