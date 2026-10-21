Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС обсудит на саммите нехватку 70 миллиардов евро для Украины, пишут СМИ - 21.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261021/es-874496110.html
ЕС обсудит на саммите нехватку 70 миллиардов евро для Украины, пишут СМИ
ЕС обсудит на саммите нехватку 70 миллиардов евро для Украины, пишут СМИ - 21.10.2026, ПРАЙМ
ЕС обсудит на саммите нехватку 70 миллиардов евро для Украины, пишут СМИ
Лидеры Евросоюза на внеочередном саммите 26-27 ноября попытаются согласовать способы покрытия дефицита финансирования Украины на 2027 год в размере 70... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T22:20+0300
2026-10-21T22:20+0300
мировая экономика
финансы
украина
ес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874496110.jpg?1792610404
БРЮССЕЛЬ, 21 окт - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза на внеочередном саммите 26-27 ноября попытаются согласовать способы покрытия дефицита финансирования Украины на 2027 год в размере 70 миллиардов евро, а также обсудят многолетний бюджет ЕС на 2028-2034 годы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на участвующего в подготовке встречи европейского чиновника. "Европейские лидеры попытаются договориться о том, как профинансировать непокрытые потребности Украины в размере 70 миллиардов евро в 2027 году на внеочередном саммите 26–27 ноября, где они также обсудят следующий долгосрочный бюджет ЕС, сообщил чиновник Евросоюза, участвующий в подготовке встречи", - говорится в материале агентства. Евросоюз уже предусмотрел выделение Украине 45 миллиардов евро в 2027 году, однако финансовые аппетиты Киева значительно превышают эту сумму. Даже с учетом запланированного европейского финансирования дополнительная потребность Украины оценивается примерно в 70 миллиардов евро. Изначально Брюссель рассчитывал, что Норвегия, Швейцария, Канада, Япония и Великобритания совместно предоставят еще 45 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов. Однако не все обещанные средства были выделены. В результате странам ЕС предстоит договориться о дополнительных механизмах финансирования Киева, включая возможность предоставления нового кредита. Одновременно европейские лидеры продолжают согласовывать семилетний бюджет объединения на 2028-2034 годы. Брюссель стремится завершить переговоры до конца текущего года, поскольку предстоящие в 2027 году избирательные кампании в ряде государств ЕС могут дополнительно осложнить достижение компромисса. Кошта ранее подтвердил, что рассчитывает приблизить позиции стран на ноябрьском саммите, однако окончательное соглашение по бюджету может быть достигнуто только в декабре. Предложенный Еврокомиссией проект нового семилетнего бюджета предусматривает расходы почти на два триллиона евро. На саммите 15-16 октября лидерам ЕС не удалось согласовать его основные параметры, после чего Коште поручили продолжить переговоры.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, финансы, украина, ес
Мировая экономика, Финансы, УКРАИНА, ЕС
22:20 21.10.2026
 
ЕС обсудит на саммите нехватку 70 миллиардов евро для Украины, пишут СМИ

Reuters: лидеры ЕС обсудят на саммите 26-27 ноября нехватку 70 миллиардов евро для Украины

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 21 окт - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза на внеочередном саммите 26-27 ноября попытаются согласовать способы покрытия дефицита финансирования Украины на 2027 год в размере 70 миллиардов евро, а также обсудят многолетний бюджет ЕС на 2028-2034 годы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на участвующего в подготовке встречи европейского чиновника.
"Европейские лидеры попытаются договориться о том, как профинансировать непокрытые потребности Украины в размере 70 миллиардов евро в 2027 году на внеочередном саммите 26–27 ноября, где они также обсудят следующий долгосрочный бюджет ЕС, сообщил чиновник Евросоюза, участвующий в подготовке встречи", - говорится в материале агентства.
Евросоюз уже предусмотрел выделение Украине 45 миллиардов евро в 2027 году, однако финансовые аппетиты Киева значительно превышают эту сумму. Даже с учетом запланированного европейского финансирования дополнительная потребность Украины оценивается примерно в 70 миллиардов евро.
Изначально Брюссель рассчитывал, что Норвегия, Швейцария, Канада, Япония и Великобритания совместно предоставят еще 45 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов. Однако не все обещанные средства были выделены.
В результате странам ЕС предстоит договориться о дополнительных механизмах финансирования Киева, включая возможность предоставления нового кредита.
Одновременно европейские лидеры продолжают согласовывать семилетний бюджет объединения на 2028-2034 годы. Брюссель стремится завершить переговоры до конца текущего года, поскольку предстоящие в 2027 году избирательные кампании в ряде государств ЕС могут дополнительно осложнить достижение компромисса.
Кошта ранее подтвердил, что рассчитывает приблизить позиции стран на ноябрьском саммите, однако окончательное соглашение по бюджету может быть достигнуто только в декабре.
Предложенный Еврокомиссией проект нового семилетнего бюджета предусматривает расходы почти на два триллиона евро. На саммите 15-16 октября лидерам ЕС не удалось согласовать его основные параметры, после чего Коште поручили продолжить переговоры.
 
Мировая экономикаФинансыУКРАИНАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала