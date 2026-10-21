https://1prime.ru/20261021/es-874496110.html

ЕС обсудит на саммите нехватку 70 миллиардов евро для Украины, пишут СМИ

ЕС обсудит на саммите нехватку 70 миллиардов евро для Украины, пишут СМИ - 21.10.2026, ПРАЙМ

ЕС обсудит на саммите нехватку 70 миллиардов евро для Украины, пишут СМИ

Лидеры Евросоюза на внеочередном саммите 26-27 ноября попытаются согласовать способы покрытия дефицита финансирования Украины на 2027 год в размере 70... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T22:20+0300

2026-10-21T22:20+0300

2026-10-21T22:20+0300

мировая экономика

финансы

украина

ес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874496110.jpg?1792610404

БРЮССЕЛЬ, 21 окт - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза на внеочередном саммите 26-27 ноября попытаются согласовать способы покрытия дефицита финансирования Украины на 2027 год в размере 70 миллиардов евро, а также обсудят многолетний бюджет ЕС на 2028-2034 годы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на участвующего в подготовке встречи европейского чиновника. "Европейские лидеры попытаются договориться о том, как профинансировать непокрытые потребности Украины в размере 70 миллиардов евро в 2027 году на внеочередном саммите 26–27 ноября, где они также обсудят следующий долгосрочный бюджет ЕС, сообщил чиновник Евросоюза, участвующий в подготовке встречи", - говорится в материале агентства. Евросоюз уже предусмотрел выделение Украине 45 миллиардов евро в 2027 году, однако финансовые аппетиты Киева значительно превышают эту сумму. Даже с учетом запланированного европейского финансирования дополнительная потребность Украины оценивается примерно в 70 миллиардов евро. Изначально Брюссель рассчитывал, что Норвегия, Швейцария, Канада, Япония и Великобритания совместно предоставят еще 45 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов. Однако не все обещанные средства были выделены. В результате странам ЕС предстоит договориться о дополнительных механизмах финансирования Киева, включая возможность предоставления нового кредита. Одновременно европейские лидеры продолжают согласовывать семилетний бюджет объединения на 2028-2034 годы. Брюссель стремится завершить переговоры до конца текущего года, поскольку предстоящие в 2027 году избирательные кампании в ряде государств ЕС могут дополнительно осложнить достижение компромисса. Кошта ранее подтвердил, что рассчитывает приблизить позиции стран на ноябрьском саммите, однако окончательное соглашение по бюджету может быть достигнуто только в декабре. Предложенный Еврокомиссией проект нового семилетнего бюджета предусматривает расходы почти на два триллиона евро. На саммите 15-16 октября лидерам ЕС не удалось согласовать его основные параметры, после чего Коште поручили продолжить переговоры.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, финансы, украина, ес