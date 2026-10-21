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ФАС оштрафовала газораспределительные компании на 286,55 миллиона рублей - 21.10.2026, ПРАЙМ
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ФАС оштрафовала газораспределительные компании на 286,55 миллиона рублей
ФАС оштрафовала газораспределительные компании на 286,55 миллиона рублей - 21.10.2026, ПРАЙМ
ФАС оштрафовала газораспределительные компании на 286,55 миллиона рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России за первые три квартала текущего года оштрафовала газораспределительные компании на общую сумму в 286,55 миллиона | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T10:45+0300
2026-10-21T10:45+0300
газ
россия
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России за первые три квартала текущего года оштрафовала газораспределительные компании на общую сумму в 286,55 миллиона рублей, сообщила служба. "ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 286,55 миллиона рублей за девять месяцев 2026 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что служба вынесла 199 постановлений организациям за нарушения при подключении новых потребителей к сетевому газу, большая часть из которых связаны с затягиванием сроков присоединив к газораспределительным сетям. А в рамках программы бесплатной догазификации ФАС вынесла 552 постановления. Общая сумма штрафов составила 81,4 и 205,15 миллиона рублей соответственно. В ФАС подчеркнули, что при выявлении нарушений прав граждан и предпринимателей со стороны газораспределительных организаций служба незамедлительно принимает меры реагирования.
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газ, россия
Газ, РОССИЯ
10:45 21.10.2026
 
ФАС оштрафовала газораспределительные компании на 286,55 миллиона рублей

ФАС оштрафовала газораспределительные компании на 286,55 миллиона рублей за девять месяцев

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России за первые три квартала текущего года оштрафовала газораспределительные компании на общую сумму в 286,55 миллиона рублей, сообщила служба.
"ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 286,55 миллиона рублей за девять месяцев 2026 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что служба вынесла 199 постановлений организациям за нарушения при подключении новых потребителей к сетевому газу, большая часть из которых связаны с затягиванием сроков присоединив к газораспределительным сетям. А в рамках программы бесплатной догазификации ФАС вынесла 552 постановления.
Общая сумма штрафов составила 81,4 и 205,15 миллиона рублей соответственно.
В ФАС подчеркнули, что при выявлении нарушений прав граждан и предпринимателей со стороны газораспределительных организаций служба незамедлительно принимает меры реагирования.
 
ГазРОССИЯ
 
 
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