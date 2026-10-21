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ФАС взыскала с "Аксельфарма" еще около 41 миллиона рублей

ФАС взыскала с "Аксельфарма" еще около 41 миллиона рублей - 21.10.2026, ПРАЙМ

ФАС взыскала с "Аксельфарма" еще около 41 миллиона рублей

Арбитражный суд Москвы по иску Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России взыскал с крупного производителя и дистрибьютора лекарств "Аксельфарм" еще около... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T17:16+0300

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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России взыскал с крупного производителя и дистрибьютора лекарств "Аксельфарм" еще около 41 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. ФАС, рассмотрев в 2024 году обращение американской компании Pfizer и связанных с ней структур, пришла к выводу, что "Аксельфарм" вводом в оборот дженерика "Бозутиниб" нарушил действовавший до сентября 2024 года патент Pfizer, которая поставляет на российский рынок препарат "Бозулиф" с тем же действующим веществом. Ведомство признало "Аксельфарм" нарушителем закона о защите конкуренции и предписало ему перечислить в федеральный бюджет около 41 миллиона рублей дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства. Поскольку фармкомпания предписание не исполнила, в мае этого года ФАС обратилась с этим иском к компании. Всего в арбитражный суд Москвы было подано четыре иска ФАС к "Аксельфарму" на общую сумму около 2,1 миллиарда рублей. Ранее суд первой инстанции удовлетворил два из них – на суммы около 514 миллионов рублей и почти 567 миллионов рублей.

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