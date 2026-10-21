https://1prime.ru/20261021/fosagro-874492759.html

"Фосагро" разместит облигации на 170 миллионов долларов, сообщил источник

"Фосагро" разместит облигации на 170 миллионов долларов, сообщил источник - 21.10.2026, ПРАЙМ

"Фосагро" разместит облигации на 170 миллионов долларов, сообщил источник

"Фосагро" разместит два выпуска биржевых облигаций - на 170 миллионов долларов и 1,8 миллиарда юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T20:00+0300

2026-10-21T20:00+0300

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рынок

газпромбанк

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. "Фосагро" разместит два выпуска биржевых облигаций - на 170 миллионов долларов и 1,8 миллиарда юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов обоих выпусков составляет 8,95% годовых. Компания в среду собирала заявки на облигации в долларах серии БО-03-02 с погашением через год и девять месяцев и облигации в юанях серии БО-03-03 с погашением через два года и три месяца. Номинал - 1 тысяча долларов и юаней соответственно, купоны - квартальные. Техническая часть размещения предварительно назначена на 23 октября. Расчеты по облигациям в долларах при первичном размещении предполагаются в рублях, по облигациям в юанях - по выбору инвестора в юанях или рублях, при выплате купонов и погашении выпуска в долларах - в рублях, для выпуска в китайской валюте - в юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях. Организатором выступает Газпромбанк.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, газпромбанк