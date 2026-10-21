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Еще не кризис: Франция теряет вес в мировой экономике, пишет Bloomberg

Еще не кризис: Франция теряет вес в мировой экономике, пишет Bloomberg - 21.10.2026, ПРАЙМ

Еще не кризис: Франция теряет вес в мировой экономике, пишет Bloomberg

Франция теряет вес в мировой экономике, а ее финансовые показатели ухудшаются, однако до полноценного кризиса пока далеко, пишет обозреватель Bloomberg Джон... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T15:15+0300

2026-10-21T15:15+0300

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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Франция теряет вес в мировой экономике, а ее финансовые показатели ухудшаются, однако до полноценного кризиса пока далеко, пишет обозреватель Bloomberg Джон Отерс."Доля Франции в мировой экономике сегодня гораздо меньше, чем раньше: сейчас на нее приходится менее 3% мирового валового внутреннего продукта, что более чем в два раза ниже уровня 1980 года", — объясняет он.Отерс отмечает, что Франция стала играть заметно меньшую роль в мировой экономике. При этом, в отличие от кризиса 2010–2012 годов, ее финансовые проблемы пока не распространяются на другие страны еврозоны: спреды итальянских и греческих облигаций к немецким в сентябре расширялись вместе с ростом доходности американских трежерис, но не из-за французских облигаций.По мнению обозревателя, инвесторы потеряли доверие к команде Макрона ближе к концу его 10-летнего правления. Его досрочные выборы 2024 года, лишившие центристов контроля, вернули французские спреды к худшим уровням 2017 года, а сейчас они выросли гораздо выше.Согласно оценке Absolute Strategy, риски распространения кризиса, вероятнее всего, будут связаны с тем, что 57,5% французского государственного долга находятся в руках иностранных институтов, а не банков. При этом долг Франции почти 110% ВВП, как у США, а частный сектор уже перегружен кредитами, поэтому страна не может наращивать заимствования за счет собственного рынка."Укрепление институциональной структуры еврозоны и совершенствование инструментов борьбы с кризисами ЕЦБ за последние полтора десятилетия вселяют некоторую уверенность в том, что до полномасштабного повторения кризиса 2010-2012 годов еще далеко", — цитирует Отерс главного экономиста по рынкам Capital Economics Йонаса Гольтерманна.

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мировая экономика, франция, сша, ецб, европа