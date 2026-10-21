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Еще не кризис: Франция теряет вес в мировой экономике, пишет Bloomberg - 21.10.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20261021/frantsiya-874474675.html
Еще не кризис: Франция теряет вес в мировой экономике, пишет Bloomberg
Еще не кризис: Франция теряет вес в мировой экономике, пишет Bloomberg - 21.10.2026, ПРАЙМ
Еще не кризис: Франция теряет вес в мировой экономике, пишет Bloomberg
Франция теряет вес в мировой экономике, а ее финансовые показатели ухудшаются, однако до полноценного кризиса пока далеко, пишет обозреватель Bloomberg Джон... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T15:15+0300
2026-10-21T15:15+0300
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Франция теряет вес в мировой экономике, а ее финансовые показатели ухудшаются, однако до полноценного кризиса пока далеко, пишет обозреватель Bloomberg Джон Отерс.&quot;Доля Франции в мировой экономике сегодня гораздо меньше, чем раньше: сейчас на нее приходится менее 3% мирового валового внутреннего продукта, что более чем в два раза ниже уровня 1980 года&quot;, — объясняет он.Отерс отмечает, что Франция стала играть заметно меньшую роль в мировой экономике. При этом, в отличие от кризиса 2010–2012 годов, ее финансовые проблемы пока не распространяются на другие страны еврозоны: спреды итальянских и греческих облигаций к немецким в сентябре расширялись вместе с ростом доходности американских трежерис, но не из-за французских облигаций.По мнению обозревателя, инвесторы потеряли доверие к команде Макрона ближе к концу его 10-летнего правления. Его досрочные выборы 2024 года, лишившие центристов контроля, вернули французские спреды к худшим уровням 2017 года, а сейчас они выросли гораздо выше.Согласно оценке Absolute Strategy, риски распространения кризиса, вероятнее всего, будут связаны с тем, что 57,5% французского государственного долга находятся в руках иностранных институтов, а не банков. При этом долг Франции почти 110% ВВП, как у США, а частный сектор уже перегружен кредитами, поэтому страна не может наращивать заимствования за счет собственного рынка."Укрепление институциональной структуры еврозоны и совершенствование инструментов борьбы с кризисами ЕЦБ за последние полтора десятилетия вселяют некоторую уверенность в том, что до полномасштабного повторения кризиса 2010-2012 годов еще далеко", — цитирует Отерс главного экономиста по рынкам Capital Economics Йонаса Гольтерманна.
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мировая экономика, франция, сша, ецб, европа
Экономика, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, США, ЕЦБ, ЕВРОПА
15:15 21.10.2026
 
Еще не кризис: Франция теряет вес в мировой экономике, пишет Bloomberg

Bloomberg: доля Франции в мировой экономике сократилась вдвое с 1980 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Франция теряет вес в мировой экономике, а ее финансовые показатели ухудшаются, однако до полноценного кризиса пока далеко, пишет обозреватель Bloomberg Джон Отерс.

"Доля Франции в мировой экономике сегодня гораздо меньше, чем раньше: сейчас на нее приходится менее 3% мирового валового внутреннего продукта, что более чем в два раза ниже уровня 1980 года", — объясняет он.

Отерс отмечает, что Франция стала играть заметно меньшую роль в мировой экономике. При этом, в отличие от кризиса 2010–2012 годов, ее финансовые проблемы пока не распространяются на другие страны еврозоны: спреды итальянских и греческих облигаций к немецким в сентябре расширялись вместе с ростом доходности американских трежерис, но не из-за французских облигаций.
По мнению обозревателя, инвесторы потеряли доверие к команде Макрона ближе к концу его 10-летнего правления. Его досрочные выборы 2024 года, лишившие центристов контроля, вернули французские спреды к худшим уровням 2017 года, а сейчас они выросли гораздо выше.
Согласно оценке Absolute Strategy, риски распространения кризиса, вероятнее всего, будут связаны с тем, что 57,5% французского государственного долга находятся в руках иностранных институтов, а не банков. При этом долг Франции почти 110% ВВП, как у США, а частный сектор уже перегружен кредитами, поэтому страна не может наращивать заимствования за счет собственного рынка.
"Укрепление институциональной структуры еврозоны и совершенствование инструментов борьбы с кризисами ЕЦБ за последние полтора десятилетия вселяют некоторую уверенность в том, что до полномасштабного повторения кризиса 2010-2012 годов еще далеко", — цитирует Отерс главного экономиста по рынкам Capital Economics Йонаса Гольтерманна.
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