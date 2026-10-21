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Выхода из топливного кризиса во Франции не наблюдается, заявил эксперт - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Выхода из топливного кризиса во Франции не наблюдается, заявил эксперт
Выхода из топливного кризиса во Франции не наблюдается, заявил эксперт - 21.10.2026, ПРАЙМ
Выхода из топливного кризиса во Франции не наблюдается, заявил эксперт
Несмотря на поездку президента Франции Эммануэля Макрона по странам Персидского залива для урегулирования ситуации с топливом, выхода из бензинового кризиса в... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T18:25+0300
2026-10-21T18:25+0300
энергетика
мировая экономика
персидский залив
франция
сша
эммануэль макрон
ран
бензин
топливо
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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Несмотря на поездку президента Франции Эммануэля Макрона по странам Персидского залива для урегулирования ситуации с топливом, выхода из бензинового кризиса в республике не наблюдается, заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Ранее Макрон отправился в запланированное турне по странам Персидского залива для обсуждения ситуации с топливом, несмотря на массовые беспорядки в республике. "Макрон оправдывает тем свою поездку, что он как раз хочет бензиновый кризис каким-то образом урегулировать, договориться с странами Персидского залива о новых поставках топлива, но каким образом он это может сделать, даже если он договорится, как эти танкеры пересекут известные проливы, это остается тоже под вопросом. Потому что он может договориться, но доставить необходимые энергетические ресурсы будет крайне сложно. Поэтому здесь пока выхода из этого кризиса не наблюдается", - сказал он в ходе круглого стола на тему ситуации во Франции за полгода до президентских выборов в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня". Эксперт отметил, что стоимость дизельного топлива в 2,5-3 евро - "это сильный удар" для рядового француза из глубинки. "Поэтому такого видимого решения этих всех сложных проблем нет, к сожалению. Поэтому отсюда и вот такой кризис у правительства с невозможностью принять бюджет, и поляризованный парламент, который не может принять бюджет, и политический кризис незатухающий… его причины остаются в силе", - подчеркнул Федоров. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.
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мировая экономика, персидский залив, франция, сша, эммануэль макрон, ран, бензин, топливо
Энергетика, Мировая экономика, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, ФРАНЦИЯ, США, Эммануэль Макрон, РАН, Бензин, топливо
18:25 21.10.2026
 
Выхода из топливного кризиса во Франции не наблюдается, заявил эксперт

Федоров: выхода из бензинового кризиса во Франции нет

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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Несмотря на поездку президента Франции Эммануэля Макрона по странам Персидского залива для урегулирования ситуации с топливом, выхода из бензинового кризиса в республике не наблюдается, заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
Ранее Макрон отправился в запланированное турне по странам Персидского залива для обсуждения ситуации с топливом, несмотря на массовые беспорядки в республике.
"Макрон оправдывает тем свою поездку, что он как раз хочет бензиновый кризис каким-то образом урегулировать, договориться с странами Персидского залива о новых поставках топлива, но каким образом он это может сделать, даже если он договорится, как эти танкеры пересекут известные проливы, это остается тоже под вопросом. Потому что он может договориться, но доставить необходимые энергетические ресурсы будет крайне сложно. Поэтому здесь пока выхода из этого кризиса не наблюдается", - сказал он в ходе круглого стола на тему ситуации во Франции за полгода до президентских выборов в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня".
Эксперт отметил, что стоимость дизельного топлива в 2,5-3 евро - "это сильный удар" для рядового француза из глубинки.
"Поэтому такого видимого решения этих всех сложных проблем нет, к сожалению. Поэтому отсюда и вот такой кризис у правительства с невозможностью принять бюджет, и поляризованный парламент, который не может принять бюджет, и политический кризис незатухающий… его причины остаются в силе", - подчеркнул Федоров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.
 
ЭнергетикаМировая экономикаПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВФРАНЦИЯСШАЭммануэль МакронРАНБензинтопливо
 
 
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