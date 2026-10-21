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Сербия и Венгрия подписали договор о продаже акций "Газпром нефти" - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Сербия и Венгрия подписали договор о продаже акций "Газпром нефти"
Сербия и Венгрия подписали договор о продаже акций "Газпром нефти" - 21.10.2026, ПРАЙМ
Сербия и Венгрия подписали договор о продаже акций "Газпром нефти"
Договор о продаже контрольного пакета акций российско-сербской компании, находящейся под санкциями США, "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) венгерской... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T10:57+0300
2026-10-21T10:57+0300
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сша
сербия
босния и герцеговина
mol
газпром
nis
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БЕЛГРАД, 21 окт – ПРАЙМ. Договор о продаже контрольного пакета акций российско-сербской компании, находящейся под санкциями США, "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) венгерской нефтегазовой MOL подписан, требуется его согласование сербскими и боснийскими антимонопольными органами, заявил первый вице-премьер Сербии и министр финансов Синиша Мали. "Договор между российской стороной, крупнейшим акционером и венгерским MOL достигнут. Договор подписан. Мы как государство заключили соглашение акционеров с венгерской стороной. Осталось получить согласие антимонопольных комиссий. Ожидаем, что заявки вскоре будут поданы в Сербии и если не ошибаюсь - в Боснии и Герцеговине", - заявил Мали в интервью агентству Bloomberg Adria. Речь идет о продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти". Эту продажу в итоге должны также одобрить власти США. NIS получил 30 сентября от Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США новую особую лицензию на операционную деятельность до 31 октября.
сша
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россия, сша, сербия, босния и герцеговина, mol, газпром, nis
РОССИЯ, США, СЕРБИЯ, Босния и Герцеговина, MOL, Газпром, NIS
10:57 21.10.2026
 
Сербия и Венгрия подписали договор о продаже акций "Газпром нефти"

Мали: Сербия и Венгрия подписали договор о продаже контрольного пакета "Газпром нефти"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция
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© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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БЕЛГРАД, 21 окт – ПРАЙМ. Договор о продаже контрольного пакета акций российско-сербской компании, находящейся под санкциями США, "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) венгерской нефтегазовой MOL подписан, требуется его согласование сербскими и боснийскими антимонопольными органами, заявил первый вице-премьер Сербии и министр финансов Синиша Мали.
"Договор между российской стороной, крупнейшим акционером и венгерским MOL достигнут. Договор подписан. Мы как государство заключили соглашение акционеров с венгерской стороной. Осталось получить согласие антимонопольных комиссий. Ожидаем, что заявки вскоре будут поданы в Сербии и если не ошибаюсь - в Боснии и Герцеговине", - заявил Мали в интервью агентству Bloomberg Adria.
Речь идет о продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти". Эту продажу в итоге должны также одобрить власти США.
NIS получил 30 сентября от Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США новую особую лицензию на операционную деятельность до 31 октября.
 
РОССИЯСШАСЕРБИЯБосния и ГерцеговинаMOLГазпромNIS
 
 
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