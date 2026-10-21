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В ГД поддержали проект о праве покупателя выбирать способ возврата товара - 21.10.2026, ПРАЙМ
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В ГД поддержали проект о праве покупателя выбирать способ возврата товара
В ГД поддержали проект о праве покупателя выбирать способ возврата товара - 21.10.2026, ПРАЙМ
В ГД поддержали проект о праве покупателя выбирать способ возврата товара
Думский комитет по промышленности и торговле рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, предоставляющий покупателю право определять способ... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T13:15+0300
2026-10-21T13:15+0300
бизнес
россия
общество
конституционный суд
госдума
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Думский комитет по промышленности и торговле рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, предоставляющий покупателю право определять способ возврата качественного товара, приобретенного им онлайн, сообщили РИА Новости в комитете. Документ внесен группой депутатов во главе с председателем этого комитета Владимиром Гутеневым. Во исполнение постановления Конституционного суда РФ он уточняет порядок возврата гражданами товаров надлежащего качества, приобретенных дистанционным способом. Законопроект предусматривает, что возврат такого товара осуществляется покупателем за свой счет любым выбранным им способом. Однако этот способ должен обеспечивать возможность проверки состояния возвращаемого товара при его получении продавцом. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки "в целях более полного отражения правовых позиций" Конституционного суда. Кабмин, в частности, предлагает установить обязанность продавца определять способ возврата товара в договоре с потребителем и закрепить права потребителя выбирать любой, в том числе не предложенный продавцом, способ возврата товара. При этом "риски случайной гибели или повреждения возвращаемого товара во время его транспортировки" правительство предлагает возложить на продавца в случае выбора покупателем предложенного продавцом способа возврата товара. А если покупатель выберет иной способ возврата, то такие риски будут возложены на него. На покупателя также предлагается возложить риск случайной порчи или повреждения возвращенного покупателем товара и "на период обратной пересылки товара, не принятого продавцом по причине несохранности его товарного вида и потребительских свойств". Помимо этого, предлагается установить порядок фиксации состояния товара продавцом при получении его дистанционным способом от покупателя. Эти предложения будут учтены комитетом по промышленности и торговле при подготовке законопроекта ко второму чтению.
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бизнес, россия, общество , конституционный суд, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Конституционный суд, Госдума
13:15 21.10.2026
 
В ГД поддержали проект о праве покупателя выбирать способ возврата товара

Комитет ГД одобрил проект о праве покупателя выбирать способ возврата качественного товара

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Думский комитет по промышленности и торговле рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, предоставляющий покупателю право определять способ возврата качественного товара, приобретенного им онлайн, сообщили РИА Новости в комитете.
Документ внесен группой депутатов во главе с председателем этого комитета Владимиром Гутеневым. Во исполнение постановления Конституционного суда РФ он уточняет порядок возврата гражданами товаров надлежащего качества, приобретенных дистанционным способом.
Законопроект предусматривает, что возврат такого товара осуществляется покупателем за свой счет любым выбранным им способом. Однако этот способ должен обеспечивать возможность проверки состояния возвращаемого товара при его получении продавцом.
Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки "в целях более полного отражения правовых позиций" Конституционного суда. Кабмин, в частности, предлагает установить обязанность продавца определять способ возврата товара в договоре с потребителем и закрепить права потребителя выбирать любой, в том числе не предложенный продавцом, способ возврата товара.
При этом "риски случайной гибели или повреждения возвращаемого товара во время его транспортировки" правительство предлагает возложить на продавца в случае выбора покупателем предложенного продавцом способа возврата товара. А если покупатель выберет иной способ возврата, то такие риски будут возложены на него.
На покупателя также предлагается возложить риск случайной порчи или повреждения возвращенного покупателем товара и "на период обратной пересылки товара, не принятого продавцом по причине несохранности его товарного вида и потребительских свойств". Помимо этого, предлагается установить порядок фиксации состояния товара продавцом при получении его дистанционным способом от покупателя.
Эти предложения будут учтены комитетом по промышленности и торговле при подготовке законопроекта ко второму чтению.
 
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