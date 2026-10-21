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Госдума утвердила Ядрова на должность министра транспорта РФ - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Госдума утвердила Ядрова на должность министра транспорта РФ
Госдума утвердила Ядрова на должность министра транспорта РФ - 21.10.2026, ПРАЙМ
Госдума утвердила Ядрова на должность министра транспорта РФ
Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении главы Росавиации Дмитрия Ядрова на должность министра транспорта РФ. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:07+0300
2026-10-21T17:07+0300
бизнес
владимир путин
михаил мишустин
дмитрий песков
госдума
росавиация
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении главы Росавиации Дмитрия Ядрова на должность министра транспорта РФ. Соответствующее решение было принято депутатами единогласно, за назначение Ядрова проголосовали 430 человек. Далее документ будет направлен президенту России Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину. Премьер-министр РФ в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. В частности, Ядрова предложено назначить на должность министра транспорта РФ. Нынешний глава Минтранса Андрей Никитин предложен на пост вице-премьера, курирующего транспортную отрасль. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым изменениям в составе кабмина.
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бизнес, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий песков, госдума, росавиация
Бизнес, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дмитрий Песков, Госдума, Росавиация
17:07 21.10.2026
 
Госдума утвердила Ядрова на должность министра транспорта РФ

ГД утвердила главу Росавиации Ядрова на должность министра транспорта

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении главы Росавиации Дмитрия Ядрова на должность министра транспорта РФ.
Соответствующее решение было принято депутатами единогласно, за назначение Ядрова проголосовали 430 человек.
Далее документ будет направлен президенту России Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину.
Премьер-министр РФ в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. В частности, Ядрова предложено назначить на должность министра транспорта РФ. Нынешний глава Минтранса Андрей Никитин предложен на пост вице-премьера, курирующего транспортную отрасль.
Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым изменениям в составе кабмина.
 
БизнесВладимир ПутинМихаил МишустинДмитрий ПесковГосдумаРосавиация
 
 
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