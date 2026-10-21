https://1prime.ru/20261021/gelendzhik-874450363.html
В аэропорту Геленджика сняли дополнительные ограничения
В аэропорту Геленджика сняли дополнительные ограничения - 21.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Геленджика сняли дополнительные ограничения
Сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T02:25+0300
2026-10-21T02:25+0300
2026-10-21T02:25+0300
бизнес
геленджик
росавиация
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация.
Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 8.30 мск до 20.00 мск.
"Аэропорт Геленджика. Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, геленджик, росавиация
Бизнес, Геленджик, Росавиация
В аэропорту Геленджика сняли дополнительные ограничения
Росавиация сняла дополнительные временные ограничения на полеты в аэропорту Геленджика
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация.
Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 8.30 мск до 20.00 мск.
"Аэропорт Геленджика. Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.