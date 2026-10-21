https://1prime.ru/20261021/gelendzhik-874495109.html
В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 21.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T21:34+0300
2026-10-21T21:34+0300
2026-10-21T21:34+0300
бизнес
геленджик
росавиация
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Геленджика. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, геленджик, росавиация
Бизнес, Геленджик, Росавиация
В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов