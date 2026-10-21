https://1prime.ru/20261021/geologi-874483613.html

Российские геологи разведают запасы вольфрама, лития, марганца и золота

Российские геологи разведают запасы вольфрама, лития, марганца и золота - 21.10.2026, ПРАЙМ

Российские геологи разведают запасы вольфрама, лития, марганца и золота

Российские геологи по государственной программе за 2027-2029 годы разведают запасы вольфрама, лития, марганца, молибдена, титана, урана, золота, серебра, меди,... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T17:13+0300

2026-10-21T17:13+0300

2026-10-21T17:13+0300

россия

александр козлов

минприроды

госдума

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российские геологи по государственной программе за 2027-2029 годы разведают запасы вольфрама, лития, марганца, молибдена, титана, урана, золота, серебра, меди, нефти и газа, заявил глава Минприроды России Александр Козлов. "За счет бюджета финансируем начальную геологоразведку. Планируем, что за три года геологи разведают запасы таких полезных ископаемых, как вольфрам, литий, марганец, молибден, титан, уран, золото, серебро, медь, нефть и газ", - сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. Козлов отметил, что на госпрограмму "Воспроизводство и использование природных ресурсов" на три года заложено 120 миллиардов рублей. "Это именно государственные деньги. Безусловно, в развитие отрасли вкладывают средства компании-недропользователи; частные инвестиции задействованы как в геологоразведке, так и в добыче", - подчеркнул министр. Он добавил, что государственным финансированием также обеспечен первый этап новой программы "Уран России". Заложены средства на техническое перевооружение государственного сектора геологоразведки и выполнение работ по контрактам с Международным органом по морскому дну.

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россия, александр козлов, минприроды, госдума