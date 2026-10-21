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Глава ЕК заявила, что санкции против России останутся в силе - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Глава ЕК заявила, что санкции против России останутся в силе
Глава ЕК заявила, что санкции против России останутся в силе - 21.10.2026, ПРАЙМ
Глава ЕК заявила, что санкции против России останутся в силе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не намерен отменять энергетические санкции против России до прекращения конфликта на Украине,... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T12:20+0300
2026-10-21T12:20+0300
мировая экономика
украина
сша
польша
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
ес
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БРЮССЕЛЬ, 21 окт - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не намерен отменять энергетические санкции против России до прекращения конфликта на Украине, несмотря на предпринятые администрацией президента США Дональда Трампа шаги по смягчению ограничений в отношении российских энергоносителей. При этом власти европейских стран, которые сами ввели санкции против российских энергоресурсов, неоднократно призывали граждан экономить на отоплении, в частности теплее одеваться дома. В Польше дошло до того, что жители ряда регионов вынуждены собирать в лесу валежник, чтобы обогреться. "В связи с нынешними дискуссиями я хочу выразиться предельно ясно: эти санкции останутся в силе, пока Россия не прекратит войну", - заявила фон дер Ляйен, выступая в среду на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге. Заявления главы Еврокомиссии прозвучали на фоне изменения подхода Вашингтона к ограничениям против российского энергетического сектора. Администрация Трампа ранее смягчила санкционный режим в отношении поставок российского дизельного топлива и приостановила введение ряда новых ограничений против России.
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мировая экономика, украина, сша, польша, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, США, ПОЛЬША, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЕС
12:20 21.10.2026
 
Глава ЕК заявила, что санкции против России останутся в силе

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что санкции против России останутся в силе

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БРЮССЕЛЬ, 21 окт - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не намерен отменять энергетические санкции против России до прекращения конфликта на Украине, несмотря на предпринятые администрацией президента США Дональда Трампа шаги по смягчению ограничений в отношении российских энергоносителей.
При этом власти европейских стран, которые сами ввели санкции против российских энергоресурсов, неоднократно призывали граждан экономить на отоплении, в частности теплее одеваться дома. В Польше дошло до того, что жители ряда регионов вынуждены собирать в лесу валежник, чтобы обогреться.
"В связи с нынешними дискуссиями я хочу выразиться предельно ясно: эти санкции останутся в силе, пока Россия не прекратит войну", - заявила фон дер Ляйен, выступая в среду на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.
Заявления главы Еврокомиссии прозвучали на фоне изменения подхода Вашингтона к ограничениям против российского энергетического сектора. Администрация Трампа ранее смягчила санкционный режим в отношении поставок российского дизельного топлива и приостановила введение ряда новых ограничений против России.
 
Мировая экономикаУКРАИНАСШАПОЛЬШАУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕС
 
 
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