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Глава ЕК заявила, что санкции против России останутся в силе
Глава ЕК заявила, что санкции против России останутся в силе - 21.10.2026, ПРАЙМ
Глава ЕК заявила, что санкции против России останутся в силе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не намерен отменять энергетические санкции против России до прекращения конфликта на Украине,... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T12:20+0300
2026-10-21T12:20+0300
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БРЮССЕЛЬ, 21 окт - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не намерен отменять энергетические санкции против России до прекращения конфликта на Украине, несмотря на предпринятые администрацией президента США Дональда Трампа шаги по смягчению ограничений в отношении российских энергоносителей.
При этом власти европейских стран, которые сами ввели санкции против российских энергоресурсов, неоднократно призывали граждан экономить на отоплении, в частности теплее одеваться дома. В Польше дошло до того, что жители ряда регионов вынуждены собирать в лесу валежник, чтобы обогреться.
"В связи с нынешними дискуссиями я хочу выразиться предельно ясно: эти санкции останутся в силе, пока Россия не прекратит войну", - заявила фон дер Ляйен, выступая в среду на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.
Заявления главы Еврокомиссии прозвучали на фоне изменения подхода Вашингтона к ограничениям против российского энергетического сектора. Администрация Трампа ранее смягчила санкционный режим в отношении поставок российского дизельного топлива и приостановила введение ряда новых ограничений против России.
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Глава ЕК заявила, что санкции против России останутся в силе
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что санкции против России останутся в силе
БРЮССЕЛЬ, 21 окт - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не намерен отменять энергетические санкции против России до прекращения конфликта на Украине, несмотря на предпринятые администрацией президента США Дональда Трампа шаги по смягчению ограничений в отношении российских энергоносителей.
При этом власти европейских стран, которые сами ввели санкции против российских энергоресурсов, неоднократно призывали граждан экономить на отоплении, в частности теплее одеваться дома. В Польше дошло до того, что жители ряда регионов вынуждены собирать в лесу валежник, чтобы обогреться.
"В связи с нынешними дискуссиями я хочу выразиться предельно ясно: эти санкции останутся в силе, пока Россия не прекратит войну", - заявила фон дер Ляйен, выступая в среду на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.
Заявления главы Еврокомиссии прозвучали на фоне изменения подхода Вашингтона к ограничениям против российского энергетического сектора. Администрация Трампа ранее смягчила санкционный режим в отношении поставок российского дизельного топлива и приостановила введение ряда новых ограничений против России.